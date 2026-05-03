В стране начали действовать более строгие ограничения, призванные предотвратить возгорания на борту воздушных судов.

С 24 апреля пассажиры, путешествующие в Японию, сталкиваются с более строгими ограничениями на провоз пауэрбанков. Эти меры направлены на предотвращение пожарной опасности, связанной с литий-ионными батареями, после нескольких инцидентов на борту самолетов по всему миру.

Согласно новым правилам, объявленным Министерством транспорта Японии, каждому пассажиру теперь разрешено провозить максимум два устройства в ручной клади с максимальной емкостью 160 Вт·ч (мощность около 40 000 мАч). Устройства большей емкости по-прежнему строго запрещены на борту.

Пассажирам больше не разрешается использовать пауэрбанки для зарядки смартфона или другого устройства во время полета. Зарядка аккумулятора осуществляется непосредственно в самолете с помощью бортовых розеток. Эти ограничения распространяются на все рейсы, вылетающие из японских аэропортов и прибывающие в них, независимо от авиакомпании.

Японские власти решили занять жесткую позицию в отношении соблюдения этих правил. Любое нарушение может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет или штрафа в размере 1 миллиона иен или более $6000. Эти санкции, предусмотренные Законом о гражданской авиации, призваны предотвратить обход новых мер со стороны пассажиров.

Япония — не единственная страна, ужесточающая свои правила в этой области. Ранее стало известно, что в России могут ограничить перевозку и использование пауэрбанков на борту самолетов, но речь не идет о полном запрете провоза устройств. Сейчас в разных авиакомпаниях действуют свои правила перевозки портативных зарядных устройств. Портал aviation21 представил соответствующую таблицу:

В целом внешние аккумуляторы очень удобны для путешественников, но представляют реальную опасность на большой высоте, где кислород и давление могут усугубить потенциальный тепловой разгон.