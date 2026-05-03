Россия вернётся к сверхзвуковым перелётам, но воспользоваться ими смогут только пассажиры, готовые платить за скорость и комфорт, полагает Роман Гусаров.

НИЦ Институт им. Жуковского в России продолжает работу над проектом пассажирского сверхзвукового самолета с пониженным уровнем шума – то есть без звукового удара. Он призван решить техническую проблему, которая препятствовала реализации предыдущих проектов: самолет должен уметь летать на огромной скорости с пониженным уровнем шума и не производить звукового удара при преодолении звукового барьера. Авиаэксперт Роман Гусаров рассказал, почему новое воздушное судно будет маленьким и с двигателями на спине фюзеляжа.

Визуализация небольшого сверхзвукового лайнера. Изображение: нейросеть qwen

К разрабатываемому в России сверхзвуковому лайнеру уже проявили интерес несколько авиакомпаний. Главный редактор портала Avia.ru Гусаров считает, что первоначально основной целевой группой будут пассажиры бизнес-класса, то есть самолет создают не для массовых авиарейсов.

Эксперт пояснил, что проект сверхзвукового самолета сейчас находиться на этапе научной проработки, то есть конструкторы еще определяют параметры лайнера. Предположительно, первая версия будет довольно компактной и рассчитана на перевозку 20–30 пассажиров.

Одной из особенностей проекта станет необычная конструкция. Запатентованная конструкция предусматривает создание самолета, способного летать на скорости 1,7 Маха, при этом снижая уровень звукового удара примерно до 95 децибел. Для достижения этой цели конструкция сочетает в себе несколько компонентов, в том числе длинный, узкий нос и отсутствие лобового остекления в кабине пилотов. Летчики будут управлять судном, используя мониторы и датчики. Двигатели разместят в верхней части фюзеляжа ближе к хвосту. Все эти решения являются общемировой практикой проектирования перспективных сверхзвуковых пассажирских самолётов.

Роман Гусаров подчеркивает, что экономически оправдать реализацию такого глобального проекта (создание сверхзвукового самолета) можно, если только сделать «маленький, но быстрый лайнер для состоятельного человека». Такой привилегированный пассажир экономит время, а не деньги. Он просто хочет провести в полете в два раза меньше времени за дополнительную плату.

Гусаров напомнил о неудачной эксплуатации пассажирских Ту-144 и Concorde. Советский Ту-144 и британско-французский «Конкорд» считаются технологическими вехами в этой области. Однако оба сверхзвуковых пассажирских самолета были сняты с эксплуатации — они оказались нерентабельными.