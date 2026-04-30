Автономные транспортные средства просто останавливаются в случае возникновения непредвиденных ситуаций, блокируя путь для полиции, машин скорой помощи и пожарных.

Роботакси от дочерней компании Alphabet, Waymo, работают в Сан-Франциско и Остине уже более года. Их можно заказать через приложение Waymo или Uber. Они обеспечивают перевозку до места назначения. Но, несмотря на то, что компания описывает свою систему как «самую передовую в мире», транспортные средства постоянно застревают в пробках. Как сообщает Wired, службы экстренной помощи обоих городов очень недовольны этими такси.

Роботакси Waymo. Фото: REUTERS / Mike BlakeНапример, если у роботакси недостаточно места для маневрирования, они просто останавливаются из соображений безопасности и могут запросить помощь сотрудника. Однако, на 3000 автомобилей в Аризоне, Мичигане и на Филиппинах приходится всего 70 активных сотрудников.

Остановка посреди дороги представляет серьёзную опасность. «Waymo теперь часто блокирует доступ к нашим пожарным станциям», цитирует Wired слова начальника пожарной охраны Сан-Франциско. Он критикует тот факт, что это задерживает реагирование на чрезвычайные ситуации.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Сан-Франциско отметили, что роботакси совершают больше нарушений правил дорожного движения. По данным полицейского управления Остина, машины Waymo часто не распознают сигналы рук сотрудников полиции. Это может привести к цепным реакциям, которые задерживают реагирование экстренных служб и представляют собой «значительную угрозу общественной безопасности».

Недавно роботакси заблокировало машину скорой помощи, направлявшуюся к месту стрельбы в центре Остина. Хотя сотрудники экстренных служб смогли быстро связаться с операторами Waymo, чтобы переместить транспортное средство, они отметили, что раньше это занимало всего несколько минут.

Представитель Waymo сообщил Wired, что они находятся в контакте с городскими властями: «Благодаря постоянному сотрудничеству мы укрепляем доверие, которого заслуживает этот город, и делаем улицы Остина безопаснее».

Waymo подчёркивает безопасность своей технологии и высокий приоритет, который компания придает безопасности в целом. Компания, похоже, пытается преуменьшить проблему. В конце концов, Waymo планирует запустить свою деятельность еще в 10 городах к концу года.