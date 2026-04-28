В мае 2026 года, JAL Grand Service и GMO AI & Robotics начнут первое в Японии испытание роботов в Международном аэропорту Токио

В мае компании JAL Grand Service и GMO AI & Robotics начнут первое в Японии испытание человекоподобных роботов, предназначенных для работы на перроне (от погрузки багажа до уборки салона), в международном аэропорту Токио. Цель этого испытания — решить проблему нехватки персонала наземного обслуживания и подготовиться к дальнейшей автоматизации всех процессов.

Дочерняя компания Japan Airlines, JAL Grand Service (JGS), запустит в Японии пилотный проект совместно с GMO AI & Robotics Trading (GMO AIR). Проект является частью многолетней программы, рассчитанной до 2028 года, с постепенным увеличением числа вариантов применения роботов. Машины будут работать в условиях жестких ограничений, в непосредственной близости от наземного оборудования и самолетов. Ранее, стационарные автоматизированные решения или роботы с одной конкретной функцией не показали особой эффективности. Компания уже выпустила небольшой видеоролик, на котором робот грузит огромный контейнер на площадку и потом машет рукой.







«Гуманоидная форма позволяет внедрять роботов без существенных изменений существующей инфраструктуры аэропорта или конструкции самолетов», — подчеркивается в совместном пресс-релизе.

Испытания будут проводиться в аэропорту Токио, где сохраняется высокая операционная нагрузка в связи с восстановлением воздушного движения и возобновлением туризма. Проект охватит все виды наземного обслуживания. Первоначально роботы будут заниматься погрузкой и разгрузкой багажа и грузов. Затем сценарии применения будут расширяться, и роботы смогут производить уборку салона и, в конечном итоге, некоторые технически сложные операции с наземным оборудованием.

Как и во многих аэропортах, наземное обслуживание, обработка багажа и грузов, а также уборка салонов зависят от высококвалифицированного персонала. В Японии ситуация усугубляется старением рабочей силы и активным восстановлением международного туризма, поэтому существует необходимость в роботизированных системах.