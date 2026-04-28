Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
В Японии планируют использовать человекоподобных роботов для погрузки багажа в аэропорту
В мае 2026 года, JAL Grand Service и GMO AI & Robotics начнут первое в Японии испытание роботов в Международном аэропорту Токио

В мае компании JAL Grand Service и GMO AI & Robotics начнут первое в Японии испытание человекоподобных роботов, предназначенных для работы на перроне (от погрузки багажа до уборки салона), в международном аэропорту Токио. Цель этого испытания — решить проблему нехватки персонала наземного обслуживания и подготовиться к дальнейшей автоматизации всех процессов.
Изображение: JAL / GMO AirДочерняя компания Japan Airlines, JAL Grand Service (JGS), запустит в Японии пилотный проект совместно с GMO AI & Robotics Trading (GMO AIR). Проект является частью многолетней программы, рассчитанной до 2028 года, с постепенным увеличением числа вариантов применения роботов. Машины будут работать в условиях жестких ограничений, в непосредственной близости от наземного оборудования и самолетов. Ранее, стационарные автоматизированные решения или роботы с одной конкретной функцией не показали особой эффективности. Компания уже выпустила небольшой видеоролик, на котором робот грузит огромный контейнер на площадку и потом машет рукой:


«Гуманоидная форма позволяет внедрять роботов без существенных изменений существующей инфраструктуры аэропорта или конструкции самолетов», — подчеркивается в совместном пресс-релизе.

Испытания будут проводиться в аэропорту Токио, где сохраняется высокая операционная нагрузка в связи с восстановлением воздушного движения и возобновлением туризма. Проект охватит все виды наземного обслуживания. Первоначально роботы будут заниматься погрузкой и разгрузкой багажа и грузов. Затем сценарии применения будут расширяться, и роботы смогут производить уборку салона и, в конечном итоге, некоторые технически сложные операции с наземным оборудованием.

Как и во многих аэропортах, наземное обслуживание, обработка багажа и грузов, а также уборка салонов зависят от высококвалифицированного персонала. В Японии ситуация усугубляется старением рабочей силы и активным восстановлением международного туризма, поэтому существует необходимость в роботизированных системах.

#технологии #авиация #япония #робототехника #роботы #аэропорт
Источник: fl360aero.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter