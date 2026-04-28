Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
NASA перенесло следующую лунную миссию «Артемида III» на конец 2027 года
Задержка в основном связана с графиком разработки лунных посадочных модулей компаниями SpaceX и Blue Origin.

«Артемида III» (Artemis) не будет пилотируемой миссией на лунную поверхность. Запланирован испытательный полет на околоземную орбиту, во время которого капсула «Орион» с астронавтами на борту совершит сближение и, возможно, стыковку с одним или двумя лунными посадочными модулями, разрабатываемыми компаниями Илона Маска и Джеффа Безоса.
Изображение: нейросеть freepikПосле мартовского обновления графика программы «Артемида» НАСА предположило, что запуск миссии «Артемида III» может состояться в середине 2027 года. Однако 27 апреля глава агентства Джаред Айзекман объявил, что SpaceX и Blue Origin не будут готовы доставить свои посадочные модули раньше конца 2027 года, что еще больше откладывает реалистичную дату завершения миссии. Учитывая текущие темпы реализации программы, нельзя исключать дальнейшие изменения графика, которые могут отложить запуск миссии еще на год.

В основе миссий лежат посадочные модули Starship HLS от SpaceX и Blue Moon от Blue Origin. Оба проекта разрабатываются в рамках многомиллиардных контрактов. На данном этапе неясно, какая система будет использоваться для Artemis III — рассматриваются сценарии с участием одного или обоих космических аппаратов.

Подготовка посадочных модулей к пилотируемому полету — сложная задача. Эти космические аппараты должны быть оснащены, помимо прочего, соответствующими системами жизнеобеспечения и сертифицированными двигателями. Оба посадочных модуля также требуют дозаправки на орбите, что увеличивает сложность всей архитектуры. SpaceX и Blue Origin пока раскрыли мало подробностей об этапах разработки и производства этих систем.

Параллельно ведется работа над системой запуска космических аппаратов (SLS) и космическим кораблем Orion. Основная часть ракеты Artemis III уже доставлена в Космический центр имени Кеннеди, где начнется ее интеграция.

На сегодняшний день агентство осуществило две миссии: беспилотный и пилотируемый орбитальный полет вокруг Луны с капсулой «Орион» в 2022 году (Артемида I) и 2026 году (Артемида II). Высадка на Луну запланирована на 2028 год в рамках миссии «Артемида IV».

#сша #spacex #nasa #наса #луна #blue origin #artemis #артемида #лунная миссия #джаред айзекман
Источник: arstechnica.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter