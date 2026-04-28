Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
На Алтае наладили производство импортозамещённых авиационных шин для отечественных лайнеров
Продукция Алтайского шинного комбината будет устанавливаться на новых отечественных самолетах «Суперджет», МС-21-310 и Ил-114-300.

На мировом рынке производителей авиационных шин доминируют компании из США, Франции, Японии и Великобритании. После ухода зарубежных поставщиков из России перед отечественными производителями пневматики, как еще называют авиационные шины, стала непростая задача — наладить собственное производство этих ключевых элементов конструкции шасси самолета. И с этой задачей успешно справляется Алтайский шинный комбинат, как сообщает Объединенная Авиастроительная Корпорация (ОАК).
Изображение: ОАКВ рамках программы импортозамещения Россия развивает собственное производство. Авиашины алтайского завода будут устанавливаться на новейших самолетах «Суперджет», МС-21-310 и Ил-114-300. Продукция должна отвечать строгим авиационным требованиям: обеспечивать безопасные взлет и посадку, сохранять устойчивость при экстремальных температурах (от -60°С на высоте до +150°С при торможении) и выдерживать огромные нагрузки.

На Алтайском шинном комбинате уже налажено производство радиальных шин модели 1А для основной опоры «Суперджета». На предприятии рассказали, что инженеры начали практически с нуля изготавливать продукцию именно такого вида. После испытаний и исправления недостатков изделий завод получил свидетельство о годности компонента для шасси самолета.

Этот документ подтверждает, что шины могут быть установлены на воздушные суда и полностью соответствуют требованиям безопасности. Пневматику уже получил обновленный «Суперджет», который проходит сертификационные летные испытания. Ожидается серийное производство шин модели 1А.

Уже в ближайшее время в серийное производство поступят шины для МС-21-310. Основные свидетельства качества изделий были получены осенью прошлого года. В настоящее время этот самолет также выполняет сертификационные полеты — с пневматикой алтайского завода.

Также разработаны шины для регионального лайнера Ил-114-300. Испытания пневматики завершились в ноябре прошлого года. Требования к авиашинам для этого самолета были особенно строгими: лайнер будет эксплуатироваться в суровых климатических условиях, а также выполнять взлет и посадку на ограниченном участке.

В целом на Алтайском шинном комбинате есть все необходимые ресурсы для дальнейшего производства и обеспечения всех отечественных самолетов авиашинами. Завод был полностью модернизирован, в цехах установлено передовое оборудование.

#россия #авиация #импортозамещение #самолеты #ил-114-300 #шины #суперджет #мс-21-310 #авиационные шины
Источник: dzen.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Популярные новости

Gizmochina выбрала лучшие альтернативы Apple Watch Ultra 3 для Android‑пользователей
Курчатовский институт: В России производители турбореактивных двигателей сохранили базу СССР
Клиенты стали покупать больше дефектных CPU Intel из-за массового роста спроса на процессоры
Новый ротационный ракетный двигатель установил рекорд непрерывной работы в течение 300 секунд
В ремонт сдали карту RTX 4090 с фальшивыми микросхемами и высококачественной лазерной гравировкой
Китай создал первую в мире технологию производства электроэнергии из угля с нулевым выбросом CO₂
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D с Ryzen 5 5600 и Ryzen 9 7950X3D в паре с RTX 3080 в ряде игр
Венеция тонет — ни один план спасения не сохранит город в нынешнем виде
В России обсуждают идею отказаться от школьных домашних заданий
В мессенджере МАКС скоро появятся комментарии, истории и опросы
В Linux смогли запустить ряд требовательных игр на ПК с 8 ГБ ОЗУ на фоне проблем в Windows 11
Российские операторы просят отложить введение платы за VPN
Intel подтвердила рост прибыли за счет продажи низкокачественных или дефектных процессоров
Chery раскрыла салон флагманского Tiggo X: до 7 мест и до 6 экранов в интерьере
32-ядерный «Иртыш» справился с The Witcher 3 с частотой выше 30 FPS и уперся в ограничения CPU
Техноблогер обнаружил в видеокарте RTX 4090 Strix старый GPU из серии RTX 3000
Новое исследование сделало утконоса ещё более необычным млекопитающим
Автомобили Polestar 4 2026 выпускаются без заднего стекла
Авиаэксперт Величко: российский двигатель ПД-8 способен полностью заменить зарубежные аналоги
«Известия»: Российский кадровый резерв за 5 лет уменьшился с 7 млн до 4 млн человек

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB GDDR6
Краткий обзор игры «Reanimal» — «маленькие кошмарики» в новой упаковке
Мои впечатления о 8 фантастических фильмах, просмотренных в апреле 2026 года
Как Шарль де Голль за две недели прошёл путь от полковника до лидера «Свободной Франции»
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter