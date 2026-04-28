Продукция Алтайского шинного комбината будет устанавливаться на новых отечественных самолетах «Суперджет», МС-21-310 и Ил-114-300.

На мировом рынке производителей авиационных шин доминируют компании из США, Франции, Японии и Великобритании. После ухода зарубежных поставщиков из России перед отечественными производителями пневматики, как еще называют авиационные шины, стала непростая задача — наладить собственное производство этих ключевых элементов конструкции шасси самолета. И с этой задачей успешно справляется Алтайский шинный комбинат, как сообщает Объединенная Авиастроительная Корпорация (ОАК).

В рамках программы импортозамещения Россия развивает собственное производство. Авиашины алтайского завода будут устанавливаться на новейших самолетах «Суперджет», МС-21-310 и Ил-114-300. Продукция должна отвечать строгим авиационным требованиям: обеспечивать безопасные взлет и посадку, сохранять устойчивость при экстремальных температурах (от -60°С на высоте до +150°С при торможении) и выдерживать огромные нагрузки.

На Алтайском шинном комбинате уже налажено производство радиальных шин модели 1А для основной опоры «Суперджета». На предприятии рассказали, что инженеры начали практически с нуля изготавливать продукцию именно такого вида. После испытаний и исправления недостатков изделий завод получил свидетельство о годности компонента для шасси самолета.

Этот документ подтверждает, что шины могут быть установлены на воздушные суда и полностью соответствуют требованиям безопасности. Пневматику уже получил обновленный «Суперджет», который проходит сертификационные летные испытания. Ожидается серийное производство шин модели 1А.

Уже в ближайшее время в серийное производство поступят шины для МС-21-310. Основные свидетельства качества изделий были получены осенью прошлого года. В настоящее время этот самолет также выполняет сертификационные полеты — с пневматикой алтайского завода.

Также разработаны шины для регионального лайнера Ил-114-300. Испытания пневматики завершились в ноябре прошлого года. Требования к авиашинам для этого самолета были особенно строгими: лайнер будет эксплуатироваться в суровых климатических условиях, а также выполнять взлет и посадку на ограниченном участке.

В целом на Алтайском шинном комбинате есть все необходимые ресурсы для дальнейшего производства и обеспечения всех отечественных самолетов авиашинами. Завод был полностью модернизирован, в цехах установлено передовое оборудование.