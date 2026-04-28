Все 610 алкомаркетов в регионе были ликвидированы ещё в прошлом году.

В Вологодской области ликвидированы все так называемые «наливайки» — небольшие заведения общепита (рюмочные, пивные), которые днём функционирует как бар, а ночью торгует алкоголем навынос, маскируясь под общепит. Как сообщил губернатор региона Георгий Филимонов, закрыть все эти точки продаж спиртного планировалось не позднее 1 мая, так что соответствующая задача выполнена досрочно.

Алкоголь на вынос больше не будут продавать 125 наливаек. Также прекращена деятельность точек по продаже вейпов — закрыто 316 торговых объектов. Обычные алкомаркеты, популярные сети, торгующие исключительно спиртными напитками, закрылись или сменили формат еще в прошлом году. Речь идет о 610 магазинах.

Как написал глава региона в своем Telegram-канале, власти Вологодской области продолжают контролировать ситуацию на соответствующем рынке. Осуществляется мониторинг ситуации в регионе и оперативно принимаются меры по предотвращению попыток нарушить действующее законодательство.

Согласно введенным в прошлом году правилам, продавать алкогольную продукцию можно только в будние дни — строго с 12 до 14 часов. Данная мера призвана сократить уровень заболеваемости и смертности в регионе. Сообщается, что уже в первые месяцы после введения ограничений количество смертей от заболеваний, вызванных употреблением спиртного, сократилось в два раза. Тем временем в России в целом фиксируется резкое снижение потребления алкоголя — тенденция наблюдается в 68 регионах.