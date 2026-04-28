При создании нового российского сверхзвукового пассажирского самолета инженеры внедрят ряд инновационных конструкторских решений. По сравнению в культовыми лайнерами такого типа — Ту-144 и Concorde — воздушное судно получит более прямой нос, а кабина пилота лишится лобового стекла. О новом облике отечественного сверхзвукового пассажирского самолета в интервью РИА Новости рассказали в Государственном научно-исследовательского институте авиасистем (ГосНИИАС). Изображение: нейросеть freepikИтак, как заявил специалист института Андрей Попов, самолет спроектирован без лобового остекления. Пилоты смогут ориентироваться во время полета исключительно на мониторы, которые с помощью передовых приборов и датчиков обеспечивают полноценный обзор. При этом, останутся боковые стекла для контроля движения самолета на этапе руления на взлетно-посадочной полосе. Естественно, пассажирский салон будет оборудован иллюминаторами.

Что касается внешнего вида, то лайнер будет иметь более плавные линии — нос самолета не будет таким острым и загнутым вниз, как у легендарных Ту-144 или Concorde («Конкорд»). Упоминание этих судов не случайно: советский сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 опередил своего европейского аналога, «Конкорда», первым достигнув скорости, превышающей число Маха 1, то есть преодолев звуковой барьер. Российский авиапром планирует возродить сверхзвуковые пассажирские перевозки.

Проектированием нового воздушного судна занимается ГосНИИАС. Институт разрабатывает бортовое радиоэлектронное оборудование, авионику и прочие самолетные системы.