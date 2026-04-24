В период с 30 апреля по 11 мая кинотеатры, скорее всего, откажутся от проката фильмов, не имеющих прокатного удостоверения.

Российская Ассоциация владельцев кинотеатров предложила отказаться почти на две недели от показа в кинозалах новых фильмов, не имеющих легального статуса на территории РФ. Согласно инициативе представителей киноиндустрии, с 30 апреля по 11 мая в кинотеатрах не должны демонстрироваться новинки, у которых отсутствует официальный правообладатель в стране. Такие картины на территории РФ в последние 3-4 года выходили на широкий экран в рамках так называемого «предсеансового обслуживания».

Изображение: нейросеть freepikПредложение поддержала кинокомпания «Атмосфера кино». Ранее организация также предложила отказаться от иностранных релизов, но главным образом – поддержать и расширить прокат отечественного фильма «Литвяк». Эта картина о советской лётчице.

В разговоре с ТАСС руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков напомнил об уже сложившей традиции отдавать приоритет отечественным релизам в период майских праздников. Особенно кинопрокатчики делают упор на российский репертуар 9 мая. По словам Воронкова, речь по сути не идет об ограничениях – просто кинотеатры отдают приоритет отечественным проектам.

Эти фильмы действительно очень востребованы зрителями: например, отечественные ленты, выпущенные в период предыдущих длинных праздников, показали большую кассу. Главным образом речь идет о трех картинах – «Буратино», «Чебурашка 2» и «Простоквашино». По данным ЕАИС, в целом их сборы составили более 10 миллиардов рублей.

Примерно месяц назад президент РФ Владимир Путин поручил ускорить квотирование иностранных фильмов в российском прокате. Речь идет об установлении количественных ограничений (квоты) на объем зарубежных лент, которые могут быть показаны в кинотеатрах страны.