Школьники из России завоевали 15 медалей на Международной Менделеевской олимпиаде по химии⁠ в Москве и 8 золотых медалей на Международном турнире продвинутого уровня по информатике, прошедшем в Болгарии.

В России подрастает поколение, которое может кардинальным образом преобразовать экономику страны. Ранее в Рособрнадзоре отметили, что представители «поколения ЕГЭ» являются костяком экономики страны. В апреле прошли международные олимпиады и турниры по различным дисциплинам, на которых россияне показали лучшие результаты среди всех стран-участниц по золотому зачету. На успехи юных россиян обратили внимание издание «Лента» и портал наука.рф.

Изображение: нейросеть freepikСообщается, что на прошедшей в столице России Международной Менделеевской олимпиаде по химии⁠ семь школьников из Москвы и области, Самары и Магнитогорска получили золотые медали. Таким образом, был достигнут лучший результат среди всех стран-участниц по золотому зачету. Восемь российских школьников получили серебряные награды. Всего в команде сборной России приняли участие 15 школьников.

Помимо теоретического тура на олимпиаде участники продемонстрировали навыки работы в химической лаборатории. Школьники выполняли химический анализ веществ и осуществляли синтез по заданной методике.

Стоит отметить, что это была одна из самых престижных олимпиад международного уровня. Россия на протяжении 30 лет занимает на ней первые места. В 2026 году участие в соревновании принимали почти 200 детей из 37 стран, в том числе из Китая и Японии, что подтверждает ее статус.

Также в апреле школьники из России победили на XVII Международном турнире по информатике, который проходил в Болгарии. В нем принимали участие представители 16 стран (всего почти 300 человек). Россия удостоилась 8 золотых и 4 серебряных медалей. Соревнование проходило в онлайн-формате. Учащиеся решали задачи на языках программирования C/C++. Следующий крупный турнир по информатике — 38-я Международная олимпиада — пройдет с 9 по 16 августа в Узбекистане.

Успехи юных россиян свидетельствуют об огромном потенциале отечественных технологических отраслей и о правильно выстроенной стратегии образования.