Демонтаж «ядерного щита» СССР осуществлялся с помощью дистанционно управляемой машины, которая разобрала толстостенные защитные блоки и извлекла внутреннее оборудование.

Персонал ФГУП «Радон» завершил главный этап демонтажа Корпуса № 8 бывшего закрытого научно-исследовательского института. Расположенный на юге Москвы объект имел ключевое значение в структуре НИИ. Он возник более 70 лет назад. НИИ стоял у истоков становления «ядерного щита» СССР. Однако в начале 2000-х годов Корпус № 8 законсервировали, а теперь — с появлением новых технологий — можно окончательно распрощаться с ядерным наследием советской эпохи. Почти четверть века на объекте постоянно контролировался и оценивался уровень радиации.

Источник: ФГУП «Радон» / atommedia.onlineВ советское время на объекте разрабатывались технологии ядерно-топливного цикла: совокупность промышленных процессов, охватывающих весь жизненный путь ядерного топлива. В Корпусе № 8 располагались «горячие камеры» — специализированные радиационно-защитные боксы с высокоактивными радиоактивными источниками. Допуск персонала в эти помещения был закрыт.

Безопасный демонтаж здания мог выполнить только роботизированный комплекс. Соответствующая дистанционно управляемая машина разобрала специализированные инженерные конструкции, предназначенные для защиты от воздействия радиации. Робот извлек оборудование, завершил процесс удаления радиоактивных веществ. При этом, управляющий техникой оператор находился на безопасном расстоянии.

Перед специалистами ФГУП «Радон» стояла непростая задача: отсутствовала вся документация по объекту, в то числе схема загрязнения. Поэтому ученые создали «цифрового двойника», 3D-модель, всего комплекса. Благодаря передовым технологиям удалось определить объёмы работ и график демонтажа.

В данный момент специалисты готовятся демонтировать корпусы № 1 и № 2 — они полностью безопасны. До конца текущего года планируется разобрать еще четыре объекта. Завершить все работы, как ожидается, специалисты смогут в 2028 году. Территория, на которой располагался закрытый НИИ, превратится в зеленую зону.

Успешное использование передовых технологий продемонстрировало возможность применять роботов и 3D-модели для демонтажа других подобных объектов, которые законсервированы в России. В ФГУП «Радон» отметили наличие на предприятии современных технологических средств для вывода из эксплуатации самых сложных объектов советской эпохи, связанных с использованием атомной энергии. Зачастую соответствующие здания находятся в городской застройке, поэтому крайне важно обеспечить безопасность всех работ. После демонтажа проводится экспертиза, подтверждающая чистоту новых площадок. К настоящему времени ликвидировано уже 19 объектов.