Глава Рособрнадзора Анзор Музаев дал характеристику представителям «поколения ЕГЭ», отметив их возраст — многим уже 35-40 лет.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в разговоре с изданием «Ведомости» дал характеристику представителям «поколения ЕГЭ». Он считает, что эти россияне уже выросли и являются костяком экономики страны. Изображение: нейросеть qwenПод «поколением ЕГЭ» принято понимать людей, закончивших школы, когда уже был введен Единый госэкзамен. Зачастую под этим определением подразумевают выпускников, которые «думают по шаблону» и не способны анализировать ситуацию, принимать решения. Эти люди, как считается, привыкли думать о форме ответа — способе подачи информации, подразумевающий тезисы, краткий ответ «да/нет». При этом, «поколение ЕГЭ» забывает о сути ответа, его смысловым содержанием. Всё это произошло из-за того, что школьники специально готовились к тестам, не анализировали полученную в процессе обучения информацию.

Анзор Музаев считает, что такое определение слишком общее, и нельзя всех людей оценивать одинаково. По его словам, мнения о «поколении ЕГЭ» зачастую субъективны. Многие люди, сдававшие ЕГЭ, уже давно выросли: им сейчас 30–35 лет (первым сдававшим экзамен уже 40 лет). Музаев подчеркнул, что эти россияне составляют костяк во всех отраслях экономики нашей страны: они трудятся, производят продукцию и платят налоги.

Глава Рособрнадзора не считает, что у «поколения ЕГЭ» знания хуже, чем у более старшей возрастной группы россиян. Музаев отметил, что Россия может гордиться успехами в любой сфере (IT, инженерии, атомной и военной промышленности) — это заслуга как раз «поколения ЕГЭ».