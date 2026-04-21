Этот компонент для станков с ЧПУ призван оптимизировать обработку комплектующих из титана и алюминия в гражданском авиастроении и судостроении, а в мае-июне планируется провести испытания опытного образца.

Ведущий российский производитель современных станков «СТАН» (входит в структуру «Ростех») разработал фрезерную голову ST-01 для станков с ЧПУ. Оборудование используется при обработке заготовок сложной геометрической формы из титана и алюминия по пяти осям одновременно. Комплектующие на выходе применяются в авиационной и судостроительной промышленностях.

Изображение: пресс-служба корпорации «Ростех»/rostec.ruФрезерная голова (головка) является одним из основных компонентов механообрабатывающих станков с ЧПУ. Проще говоря, это «рабочая рука» фрезерного станка, сменный узел, который крепится к станку, фиксирует режущий инструмент (фрезу) и вращает его с большой скоростью. Этот элемент должен быть очень прочным, устойчивым к вибрациям, высокой температуре и нагрузкам.

В «Ростехе» отмечают, что при создании опытного образца ST-01 применялись инновационные проектные решения. Сообщается, что в мире есть всего несколько аналогичных изделий. Конструкторское бюро «Станкотех» (структура предприятия «СТАН») смогла разработать головку в сжатые сроки. Первые испытания ST-01 запланированы на май-июнь на оборудовании «Станкотеха». После этого прототип можно будет запускать в серийное производство.

В «Станкотехе» отметили, что этот проект разработан в рамках национальной стратегии импортозамещения. Фрезерная головка заменит на всех станках серии СК6П аналогичные компоненты из Германии (Keller и C.B. Ferrari), Италии (HSD) и Китая (DMTG).

Благодаря ST-01 для авиационной промышленности можно качественно обрабатывать конструктивные алюминиевые и титановые элементы (лонжероны, стрингеры, нервюры, шпангоуты), составляющие внутреннюю основу летательного аппарата. В судостроении станок с ST-01 призван обрабатывать сложные геометрические элементы (гребные винты, механизмы и детали рулевого управления).