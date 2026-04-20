Ракета тяжелого класса не смогла вывести американский спутник сотовой связи BlueBird Block 2: аппарат «застрял» на слишком низкой орбите.

Американская космическая компания Blue Origin в воскресенье, 19 апреля, запустила свою тяжелую ракеты-носитель New Glenn. Впервые компании удалось повторно запустить ранее использовавшуюся первую ступень орбитального класса и безопасно посадить ее на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Фото: x.com/davill98-метровый ускоритель «Never Tell Me The Odds» точно приземлился на лунный модуль после своего полета. Это продемонстрировало команде во главе с основателем Amazon Джеффом Безосом, что ракета New Glenn принципиально способна снизить стоимость доступа в космос за счет многоразового использования.

Однако радость от успешной посадки была недолгой, поскольку миссия не достигла своей цели. Как сообщает Ars Technica, после отделения разгонный блок вышел из строя.



Два двигателя разгонного блока BE-3U, оптимизированная для работы в вакууме версия того же двигателя, что и в меньшей ракете New Shepard, предназначались для выведения спутника связи BlueBird 7, разработанного американской компанией AST SpaceMobile, на целевую высоту 460 километров. Фактически, после развертывания полезная нагрузка весом около шести тонн осталась на значительно слишком низкой орбите на высоте всего 154 километра.

На этой высоте атмосфера Земли все еще настолько плотная, что спутник сильно замедляется из-за сопротивления воздуха. Согласно заявлению AST SpaceMobile, бортового топлива недостаточно для компенсации этого дефицита, поэтому устройство неконтролируемо вошло в атмосферу и сгорело в течение короткого времени.

Этот инцидент серьезен, поскольку ракета является ключевым компонентом амбициозных лунных планов НАСА. Компания Blue Origin по контракту обязана предоставить вариант своего лунного посадочного модуля для программы «Артемида», для которой абсолютно надежная ракета-носитель является основополагающим требованием.

Если расследование причин отказа верхней ступени затянется, запланированные испытательные полеты лунного посадочного модуля Blue Moon могут быть отложены. НАСА внимательно следит за ходом работ своих частных партнеров. Конкурент SpaceX также столкнулся с аналогичными проблемами с верхней ступенью своей системы Starship.