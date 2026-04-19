Компактный биплан может выполнять авиаперевозки в местах, где абсолютно нет дорог и инфраструктуры.

В середине апреля разработчик знаменитых кукурузников Ан-2 — СибНИА имени Чаплыгина — предложил возобновить эксплуатацию бипланов. Сообщалось, что следует восстановить лётную годность 700 самолётов, которые в настоящее время находятся в частной собственности. Модернизация — замена двигателя АШ-62ИР и обновление приборов и кабины — оценивается в 17–25 млн рублей для одного воздушного судна.

Авиаэксперт Роман Гусаров в разговоре с ресурсом «Первый технический» в целом положительно оценил данное предложение, однако отметил, что вряд ли целесообразно модернизировать так много самолетов. Из-за отсутствия дорожной инфраструктура в отдаленных российских регионах легкая авиация остается единственным транспортным средством для доставки пассажиров или грузов. Одним из таких регионов, по словам эксперта, является Якутия.

В этой республике, напоминает Гусаров, очень сложные климатические условия, а люди зачастую живут в населенных пунктах, расстояние между которыми исчисляется сотнями километрами. При этом, территория Якутия размером с Индию, в которой проживает в сотни раз больше людей.

В Якутии практически невозможно построить дороги из-за болотистой местности и вечной мерзлоты. Соответственно, только авиация может обеспечивать пассажирскую логистику в этом регионе. В относительно небольших бипланах зачастую летают всего несколько человек с ручной кладью, так что такой вид воздушного транспорта идеально подходит для Якутии, Сахалинской области, Камчатки и других отдаленных регионов.

Ранее сообщалось, что у авиапервозчиков нет ресурсов — как финансовых, так и материальных — даже для поддержания действующего парка Ан-2, не говоря уже о модернизации самолетов.