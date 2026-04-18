Устройство разработано в качестве недорогой альтернативы коммерческими радарным системам, стоимость которых составляет около $250 000.

Марокканский инженер Навфал Мотии представил радарную систему с открытым исходным кодом. Она призвана стать экономически эффективной альтернативой дорогостоящим промышленным решениям. В то время как коммерческие радарные системы с сопоставимыми характеристиками часто стоят около 250 000 долларов, этот проект основан на свободно доступных чертежах и стандартных компонентах.

Вся документация и исходный код размещены на платформе GitHub. Мотии описывает себя как простого «парня в мастерской из Марокко с паяльником». Aeris 10 работает в диапазоне частот X-диапазона и использует импульсную линейно-частотную модуляцию (ЛЧМ). По словам разработчика, система способна обнаруживать объекты на расстоянии до 20 километров. Он может идентифицировать различные объекты, такие как дроны, самолеты или корабли, и определять их местоположение.

Разработчик создал две разные версии Aeris 10. Aeris-10N (Nexus) имеет дальность действия 3 километра, а Aeris-10E (Extended) — до 20 километров. Радар работает на частоте 10,5 ГГц (X-диапазон). По оценке Tom's Hardware, стоимость компонентов для Aeris-10N составляет около 5000 долларов, а для 10E — около 7200 долларов.

В рамках этого проекта инженер стремится создать экономически эффективную платформу для исследователей, преподавателей и энтузиастов. Подход с открытым исходным кодом позволит использовать радиолокационные технологии для гражданского наблюдения, образовательных целей или частных исследовательских проектов без необходимости больших финансовых затрат. Мотии заявляет, что достиг соглашения с краудфандинговой платформой Crowd Supply и планирует выпустить проект в третьем квартале 2026 года.

Всем, кто заинтересовался проектом, следует проявлять осторожность. Например, в России использование частот X-диапазона строго регулируется Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ). В России X-диапазон активно используется для радиолокации, спутниковой связи и метеорологического мониторинга.