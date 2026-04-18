В Росавиации уточнили, что речь не идет о полном запрете на перевозку портативных зарядных устройств

В России могут ограничить перевозку и использование портативных зарядных устройств на борту самолетов по соображениям безопасности. С соответствующим предложением Росавиация обратилась к Минтрансу, пишут «Известия». Данные меры обусловлены участившимися случаями возгорания пауэрбанков. Как сообщают «Известия», Росавиация выступила с такой инициативой после инцидента с возгоранием пауэрбанка во время полета самолета «Уральских авиалиний».

В феврале 2026 года на рейсе «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Стамбул произошло возгорание портативного зарядного устройства. Бортпроводники смогли ликвидировать возгорание и полет был продолжен, следует из отчета специальной комиссии, расследовавшей инцидент. Специалисты выступили с предложением внести в воздушное законодательство ряд изменений, в том числе рассмотреть возможность полного запрета на использование пауэрбанков во время рейсов.

В Росавиацим прокомментировали сообщение газеты «Известия». Сообщается, что речь не идет о полном запрете. Сейчас уже действуют определенные правила провоза таких устройств. В России опасные предметы, или те, которые признаны опасными авиакомпаниями или органами авиационной безопасности, не могут перевозиться или могут перевозиться только при определенных условиях.

Росавиация упоминает международную практику в отношении перевозки пауэрбанков. Как правило, на одного пассажира разрешено перевозить максимум два портативных зарядных устройства. Максимальная емкость батареи может составлять 100 ватт-часов, что обычно соответствует примерно 27 000 мАч. Кроме того, батареи не должны быть повреждены или неисправны. Например, в немецкой Lufthansa для моделей с емкостью до 160 ватт-часов требуется специальное разрешение от авиаперевозчика.

В России большинство авиаперевозчиков придерживаются стандартных правил. Портативные зарядные устройства необходимо перевозить в ручной клади. Их следует хранить либо при себе, либо в кармане сиденья, либо под сиденьем. Портативные зарядные устройства нельзя оставлять в багажном отделении над сиденьями. Использование или зарядка портативных зарядных устройств во время полета запрещены. Те же правила применяются к другим электронным устройствам, например, к вейпам.