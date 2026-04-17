На некоторые продукты цены выросли на 261% — рост с 2025 года обусловлен дефицитом чипов для ИИ в различных форматах и ​​емкостях.

Кризис в первую очередь затронул оперативную память, цены на модули DDR4 и DDR5 выросли в 4-5 раз. Рост цен на SSD и HDD также бьет по бюджетам пользователей. Теперь они начинают ощущать рост цен даже при покупке самых маленьких устройств для хранения данных. Цены на карты памяти и флеш-накопители заметно растут.

Изображение: нейросеть freepik По данным Tom's Hardware, цены на карты памяти и внешние USB-накопители выросли на 124% по сравнению с 2025 годом. В крайних случаях рост превышает 260%. Хотя данные получены в результате анализа рынка в США, кризис носит глобальный характер. Весь мир, включая Россию, замечает значительно более высокие цены на память и флешки, чем год назад.

Эксперты предположили, почему растут цены на карты microSD и USB-накопители, характеризующиеся значительно более низкой скоростью, чем SSD. Это связано с тем, что эти устройства (как и SSD) основаны на памяти стандарта NAND. Флеш-накопители и карты microSD (или SD) используют чипы, адаптированные к значительно более низким скоростям чтения и записи. Память NAND для более медленных накопителей также разрабатывается теми же производителями, которые в настоящее время в основном сосредоточены на поставке модулей компаниям, специализирующимся на оборудовании для искусственного интеллекта.

Иными словами, потребительский рынок более дешевых модулей стал менее прибыльным. Таким образом, существует вероятность того, что производители памяти для более медленных устройств хранения данных отодвинули этот сегмент на второй план и сократили производство до абсолютного минимума. В свою очередь компаниям, производящим сами устройства хранения данных, приходится платить более высокие цены за модули, необходимые для производства одного устройства, перекладывая эти затраты на потребителя.