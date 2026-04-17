Первый телетрап отечественной разработки рассчитан на эксплуатацию в сложных климатических условиях, а при стыковке с самолетом может менять высоту, длину и конфигурацию.

Первый телетрап российского производства планируется усовершенствовать. Эта конструкция (также известная в авиации как «рукав») представляет собой закрытый коридор, который соединяет терминал аэропорта с дверью воздушного судна. Созданные холдингом «Высокоточные комплексы» телескопические тоннели призваны обеспечить комфортную посадку и высадку пассажиров без необходимости выхода на улицу, особенно в зачастую суровых климатических условиях России (телетрапы должны эксплуатироваться при температуре от −50 до +50 °C). Поэтому ранее телетрап прошёл комплекс испытаний в зимних условиях. Сообщается, что заявленные характеристики изделия были подтверждены, однако продолжается работа по внесению корректировок в конструкцию опытного образца.

Источник: rostec.ruТелетрап отечественной разработки имеет модульную конструкцию, то есть его высота, длина и конфигурация могут быть изменены персоналом аэродромов при подготовке к стыковке с самолетом. В госкорпорации «Ростех» уточнили, что после сертификации будет налажено серийное производство изделия.

Также госкорпорация отметила, что современный телетрап — это уже не просто туннель, соединяющий аэровокзал и самолет. Речь идет о сложном инфраструктурном комплексе, оснащенном различными механизмами, автоматизированными системами. Конструкцией можно управлять дистанционно, благодаря цифровым решениям.

Соответственно, доводка опытного образца подразумевает «максимально жесткие испытания». В задачи конструкторов входит не просто импортозаместить зарубежные аналоги, но и представить собственные инновационные решения для оптимизации эксплуатации этого комплекса. Как утверждает «Ростех», отечественная разработка по ключевым характеристикам будет превосходить зарубежные телетрапы.

Отмечается, что входящие в структуру госкорпорации предприятия успешно преодолевает санкционные барьеры, формируя технологическую независимость авиационной отрасли. Продолжаются сертификационные полеты импортозамещённых самолетов, разрабатываются новые решения для самолетов, а ведущий российский авиаперевозчик «Аэрофлот» уже подтвердил поставку первой партии региональных самолетов МС-21 в свой парк. Создание телетрапа, как отмечает «Ростех», является частью этой масштабной программы развития глобальной авиационной инфраструктуры страны.