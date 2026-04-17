Четыре года назад американские партнёры ушли из России, и предприятие в Тосно приостановило работу, теперь же импортозамещенный завод перезапустил производство спецтехники

Ранее выпускавший спецтехнику под брендом Caterpillar завод в Ленинградской области восстанавливает производство в рамках стратегии импортозамещения. Американская транснациональная корпорация ушла из России четыре года назад, и предприятие в Тосно на время приостановило свою деятельность. Теперь на площадке бывшего завода Caterpillar наладили выпуск спецтехники, а именно экскаваторов-погрузчиков. В проекте участвуют партнеры из Китая.

Фото: lenobl.ruНапомним, компания Caterpillar считается ведущим мировым производителем спецтехники, в том числе строительного оборудования и двигателей. Что касается завода в Тосно, то в конце 2023 года российские инвесторы получили все активы предприятия. 99,99% уставного капитала принадлежит компании «Горизонт». Ее генеральный директор Андрей Александров рассказал, что в проекте участвуют китайские партнеры. Лицензионное соглашение с производителями из КНР позволило спустя четыре года снова запустить конвейер.

Уже в этом году завод планирует выпустить 300 экскаваторов-погрузчиков. Заказчики подписали контракт на поставку этого объема спецтехники. Ожидается, что количество ежегодно выпускаемых машин увеличится до 650 единиц. Объем инвестиций в проект на данном этапе оценивается в 500 млн рублей. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко побывал на предприятии. Специалисты показали ему сварочный и сборочный цеха, производственные линии, а также готовую продукцию. Дрозденко отметил эффективность программы импортозамещения, благодаря приходу в отрасль российских инвесторов.

Первая выпущенная на импортозамещенном заводе модель — экскаватор-погрузчик, который эксплуатируется практически во всех сферах. Завод планирует выпускать карьерные самосвалы, при этом будет налажено централизованно производство: на одном объекте осуществляется сварка, покраска, сборка. В целом, как сказал губернатор, это первая в России производственная линия, где соберут полностью импортозамещенный самосвал под ленинградской маркой «Тосно».