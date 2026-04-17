Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
В Ленинградской области бывший завод Caterpillar возобновил выпуск экскаваторов под брендом «Тосно»
Четыре года назад американские партнёры ушли из России, и предприятие в Тосно приостановило работу, теперь же импортозамещенный завод перезапустил производство спецтехники

Ранее выпускавший спецтехнику под брендом Caterpillar завод в Ленинградской области восстанавливает производство в рамках стратегии импортозамещения. Американская транснациональная корпорация ушла из России четыре года назад, и предприятие в Тосно на время приостановило свою деятельность. Теперь на площадке бывшего завода Caterpillar наладили выпуск спецтехники, а именно экскаваторов-погрузчиков. В проекте участвуют партнеры из Китая.
Фото: lenobl.ruНапомним, компания Caterpillar считается ведущим мировым производителем спецтехники, в том числе строительного оборудования и двигателей. Что касается завода в Тосно, то в конце 2023 года российские инвесторы получили все активы предприятия. 99,99% уставного капитала принадлежит компании «Горизонт». Ее генеральный директор Андрей Александров рассказал, что в проекте участвуют китайские партнеры. Лицензионное соглашение с производителями из КНР позволило спустя четыре года снова запустить конвейер.

Уже в этом году завод планирует выпустить 300 экскаваторов-погрузчиков. Заказчики подписали контракт на поставку этого объема спецтехники. Ожидается, что количество ежегодно выпускаемых машин увеличится до 650 единиц. Объем инвестиций в проект на данном этапе оценивается в 500 млн рублей. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко побывал на предприятии. Специалисты показали ему сварочный и сборочный цеха, производственные линии, а также готовую продукцию. Дрозденко отметил эффективность программы импортозамещения, благодаря приходу в отрасль российских инвесторов.

Первая выпущенная на импортозамещенном заводе модель — экскаватор-погрузчик, который эксплуатируется практически во всех сферах. Завод планирует выпускать карьерные самосвалы, при этом будет налажено централизованно производство: на одном объекте осуществляется сварка, покраска, сборка. В целом, как сказал губернатор, это первая в России производственная линия, где соберут полностью импортозамещенный самосвал под ленинградской маркой «Тосно».

#россия #сша #технологии #производство #импортозамещение #спецтехника #самосвал #экскаватор #caterpillar #погрузчик #тосно
Источник: mashnews.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

