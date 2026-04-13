Американская компания заявляет о значительном прогрессе в разработке технологии для обеспечения будущей лунной базы кислородом

В рамках миссии Artemis II астронавты осуществили масштабную миссию к Луне. В ближайшие годы там планируется создать базу для постоянного проживания. Одной из самых больших проблем является обеспечение астронавтов кислородом. Транспортировка кислорода с Земли на Луну была бы слишком опасной и дорогостоящей. Поэтому необходимо найти другие методы получения кислорода. Возможное решение: извлечение его из лунной пыли. Большая часть пыли состоит из кислорода, связанного с железом, магнием, кальцием или кремнием. Разделяя эти компоненты на месте, астронавты могут получать постоянный запас кислорода непосредственно на Луне.

Изображение: нейросеть freepikХотя некоторым исследователям уже удалось разделить компоненты, используемые установки были слишком большими и подверженными поломкам, для использования на Луне. Космическая компания Blue Origin теперь заявляет о прорыве. Специалисты разделили реголит (лунную пыль) на составляющие. В результате этого процесса из реголита выделились небольшие пузырьки кислорода.

Процесс происходит в относительно небольшом реакторе, специально разработанном компанией Blue Origin, который, как сообщает The Telegraph, можно даже транспортировать на Луну. Лунная пыль сначала нагревается до 1600 °C, а затем обрабатывается электричеством. Кислород выделяется посредством электролиза. Лунная пыль для испытаний поступает непосредственно от НАСА – точнее, от астронавтов программы «Аполлон», которые собрали её на Луне несколько десятилетий назад.

По данным Blue Origin, этот процесс не только обеспечит кислородом астронавтов на Луне. Металлы и другие компоненты лунной пыли также сохраняются после электролиза и могут быть использованы повторно. Железо, алюминий и кремний, например, могут быть использованы в качестве строительных материалов для возведения инфраструктуры.

Однако в этом проекте еще есть одно препятствие. Реактору Blue Origin требуется около одного мегаватта энергии для процесса. Blue Origin планирует генерировать эту энергию с помощью солнечных элементов, установив достаточное количество панелей рядом с каждым лунным поселением.