Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
kosmos_news
Blue Origin планирует извлекать кислород из лунной пыли с помощью специального реактора
Американская компания заявляет о значительном прогрессе в разработке технологии для обеспечения будущей лунной базы кислородом

В рамках миссии Artemis II астронавты осуществили масштабную миссию к Луне. В ближайшие годы там планируется создать базу для постоянного проживания. Одной из самых больших проблем является обеспечение астронавтов кислородом. Транспортировка кислорода с Земли на Луну была бы слишком опасной и дорогостоящей. Поэтому необходимо найти другие методы получения кислорода. Возможное решение: извлечение его из лунной пыли. Большая часть пыли состоит из кислорода, связанного с железом, магнием, кальцием или кремнием. Разделяя эти компоненты на месте, астронавты могут получать постоянный запас кислорода непосредственно на Луне.
Изображение: нейросеть freepikХотя некоторым исследователям уже удалось разделить компоненты, используемые установки были слишком большими и подверженными поломкам, для использования на Луне. Космическая компания Blue Origin теперь заявляет о прорыве. Специалисты разделили реголит (лунную пыль) на составляющие. В результате этого процесса из реголита выделились небольшие пузырьки кислорода.

Процесс происходит в относительно небольшом реакторе, специально разработанном компанией Blue Origin, который, как сообщает The Telegraph, можно даже транспортировать на Луну. Лунная пыль сначала нагревается до 1600 °C, а затем обрабатывается электричеством. Кислород выделяется посредством электролиза. Лунная пыль для испытаний поступает непосредственно от НАСА – точнее, от астронавтов программы «Аполлон», которые собрали её на Луне несколько десятилетий назад.

По данным Blue Origin, этот процесс не только обеспечит кислородом астронавтов на Луне. Металлы и другие компоненты лунной пыли также сохраняются после электролиза и могут быть использованы повторно. Железо, алюминий и кремний, например, могут быть использованы в качестве строительных материалов для возведения инфраструктуры.

Однако в этом проекте еще есть одно препятствие. Реактору Blue Origin требуется около одного мегаватта энергии для процесса. Blue Origin планирует генерировать эту энергию с помощью солнечных элементов, установив достаточное количество панелей рядом с каждым лунным поселением.

#сша #технологии #космос #nasa #наса #луна #blue origin #лунная база #реактор #кислород
Источник: telegraph.co.uk
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter