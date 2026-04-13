«Коммерсант» («Ъ») отмечает интерес в последнее время россиян к турецкому сервису BiP, китайскому WeChat и корейскому мессенджеру KakaoTalk.

Издание «Коммерсант» («Ъ») обратило внимание на исследование МТС AdTech, посвященное оценке использования в России мессенджеров. Сообщается, что в стране на фоне ограничений работы Telegram значительно выросла аудитория зарубежных мессенджеров — главным образом из стран Азии.

Согласно анализу МТС AdTech, в марте месячная активная аудитория (MAU) иностранных сервисов показала рост на 60%. Больше всего увеличилось количество российских пользователей у турецкого мессенджера BiP на целых 105%. Теперь у сервиса насчитывается 1,68 миллиона активных пользователей из России.

Показатель MAU мессенджера KakaoTalk из Южной Кореи за этот же период увеличился на 82%. Теперь у азиатского сервиса 436,4 тысячи активных пользователей. Рост российской аудитории WeChat в прошлом месяце оценивается в 15% — китайский сервис немного уступает турецкому, у него 1,15 миллиона активных пользователей.

Отмечается рекордный рост аудитории (160%) у телеграм-клиента Telega до 7,5 миллиона человек. Впрочем, сертификаты безопасности продукта не соответствуют нормам — клиент удалили в начале апреля из App Store. Изначально приложение Telega связывали с VK, а эксперты по безопасности цифрового пространства предполагали, что сервис перехватывает переписку пользователей.

Популярность мессенджеров из Азии отмечают многие другие операторы связи. Т2 сообщил о начале роста аудитории WeChat с середины января. Увеличение количества пользователей у KakaoTalk начало наблюдаться с конца марта, утверждает Т2. «Мегафон» подтверждает оценки других операторов связи.

Что касается самого Telegram, то «Ъ» сообщает о незначительной потери аудитории мессенджера (минус 1,5% в первом квартале). Сервис по-прежнему занимает лидирующие позиции среди всех аналогичных продуктов с месячной активной аудиторией в 102 миллиона пользователей.

Ранее сообщалось, что национальный мессенджер Max призван полностью заменить в России зарубежные аналоги, в том числе Telegram. В начале марта Max стал доступен уже в 40 странах; по словам гендиректора мессенджера, за рубежом сервисом уже пользуются более 6 млн человек.