Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
«Ъ»: В России в марте на 60% выросла аудитория азиатских мессенджеров на фоне блокировки Telegram
«Коммерсант» («Ъ») отмечает интерес в последнее время россиян к турецкому сервису BiP, китайскому WeChat и корейскому мессенджеру KakaoTalk.

Издание «Коммерсант» («Ъ») обратило внимание на исследование МТС AdTech, посвященное оценке использования в России мессенджеров. Сообщается, что в стране на фоне ограничений работы Telegram значительно выросла аудитория зарубежных мессенджеров — главным образом из стран Азии.
Изображение: нейросеть freepikСогласно анализу МТС AdTech, в марте месячная активная аудитория (MAU) иностранных сервисов показала рост на 60%. Больше всего увеличилось количество российских пользователей у турецкого мессенджера BiP на целых 105%. Теперь у сервиса насчитывается 1,68 миллиона активных пользователей из России.

Показатель MAU мессенджера KakaoTalk из Южной Кореи за этот же период увеличился на 82%. Теперь у азиатского сервиса 436,4 тысячи активных пользователей. Рост российской аудитории WeChat в прошлом месяце оценивается в 15% — китайский сервис немного уступает турецкому, у него 1,15 миллиона активных пользователей.

Отмечается рекордный рост аудитории (160%) у телеграм-клиента Telega до 7,5 миллиона человек. Впрочем, сертификаты безопасности продукта не соответствуют нормам — клиент удалили в начале апреля из App Store. Изначально приложение Telega связывали с VK, а эксперты по безопасности цифрового пространства предполагали, что сервис перехватывает переписку пользователей.

Популярность мессенджеров из Азии отмечают многие другие операторы связи. Т2 сообщил о начале роста аудитории WeChat с середины января. Увеличение количества пользователей у KakaoTalk начало наблюдаться с конца марта, утверждает Т2. «Мегафон» подтверждает оценки других операторов связи.

Что касается самого Telegram, то «Ъ» сообщает о незначительной потери аудитории мессенджера (минус 1,5% в первом квартале). Сервис по-прежнему занимает лидирующие позиции среди всех аналогичных продуктов с месячной активной аудиторией в 102 миллиона пользователей.

Ранее сообщалось, что национальный мессенджер Max призван полностью заменить в России зарубежные аналоги, в том числе Telegram. В начале марта Max стал доступен уже в 40 странах; по словам гендиректора мессенджера, за рубежом сервисом уже пользуются более 6 млн человек.

#россия #китай #турция #telegram #мессенджер #max #блокировки #корея #wechat #макс #kakaotalk #bip
Источник: kommersant.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Сейчас обсуждают

Дмитрий Криворучко
19:05
Инфляцию забыли, средняя годовая зп в США в 99 году $60k, в 2025 $100k
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
iponec
18:43
дед. чё за некро карты. го эту протести хотябы
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual 8Gb GDDR6X
Мистер правдоруб
18:36
Можно ходить пешком, экономия 100%
Японских автолюбителей призвали эксплуатировать личный транспорт в более экономичном режиме
iponec
18:22
Эпоха, которую мы потеряли — как авторазгон уничтожил всю романтику железного хобби
Артур Поздняков
18:12
Когда человеку видится, то чего не писали, то это называется - шизофрения
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual 8Gb GDDR6X
Никита Абсалямов
17:58
Зависть? Бывает... Проводите больше времени на свежем воздухе... гуляйте...
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual 8Gb GDDR6X
Александр Дедок
17:24
В результате проблему с чёрными экранами у нвидиа не могут уже больше полугода решить.
ИИ-инструмент NVIDIA сократил один из этапов проектирования с 80 человеко-месяцев до одной ночи
VRoman
17:10
Я думал они уже давно перевели проектирование чипа на ИИ
ИИ-инструмент NVIDIA сократил один из этапов проектирования с 80 человеко-месяцев до одной ночи
Артур Поздняков
16:58
В него-то мы верим, а вот ты на умное не способен со своими говнотестами и говнокартами
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual 8Gb GDDR6X
Никита Абсалямов
16:45
Попробуйте что-нибудь умное сказать... может поможет...
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual 8Gb GDDR6X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter