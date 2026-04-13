Ученые изучили окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на Земле, жившем 300 млн лет назад.

Международная команда палеонтологов представила новые данные об окаменелости Pohlsepia mazonensis. Ученые провели рентгеновское исследование организма, жившего миллионы лет назад. В течение 25 лет считалось, что окаменелости принадлежат древнейшему осьминогу на Земле, жившему 300 млн лет назад. Pohlsepia mazonensis, экземпляр из Иллинойса, даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый древний из известных осьминогов.

Ученые полагали, что у организма было восемь щупалец, плавники и другие особенности, характерные для осьминогов. Этот единственный экземпляр впоследствии стал важной отправной точкой в изучении эволюции головоногих моллюсков.

Сомнения в этой идентификации сохранялись годами, но не хватало инструментов, которые позволили бы действительно заглянуть под поверхность окаменелости. Только сейчас стало возможным провести своего рода судебно-палеонтологическое исследование этой окаменелости.

Команда из Университета Рединга применила синхротронную визуализацию — метод, использующий чрезвычайно интенсивное излучение для обнаружения структур, скрытых в породе. Оказалось, что внутри горной породы была обнаружена радула — зубчатый аппарат с рядами крошечных зубов, характерный для моллюсков. Предположительно, это была окаменелость наутилуса. Более того, зубы соответствовали форме, известной по ископаемому наутилоиду Paleocadmus pohli, ранее найденному на этом же месте.

По мнению ученых, Pohlsepia mazonensis на самом деле была наутилоидом, частично разложившимся перед тем, как быть погребенным в осадочных породах и впоследствии окаменевшим. Именно это разложение тканей, предположительно, придало организму сходство с осьминогом.

Ученые имели дело не с прекрасно сохранившимся, анатомически понятным животным, а с телом, которое уже претерпело значительные изменения, прежде чем стать окаменелостью. В палеонтологии это имеет огромное значение. Иногда вводит в заблуждение не сама природа организма, а то, что произошло с его телом за время между смертью и погребением в осадочных породах.