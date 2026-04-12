kosmos_news
В России риелторы начали связываться с родственниками продавцов жилья для борьбы со «схемой Долиной»
Новые меры безопасности при сделках с недвижимостью призваны защитить добросовестных покупателей от возможных судебных решений в пользу продавцов жилья, попавшихся на удочку мошенников.

Российский рынок недвижимости в последние годы сталкивается с ростом судебных исков. Агентства, оказывающая профессиональные услуги по купле-продаже жилья, вводят новые меры безопасности при покупке недвижимости, чтобы добросовестный приобретатель не остался без квартиры и без денег.

Речь идет о так называемой «схеме Долиной»: владелец квартиры после получения денег через суд оспаривает законность сделки, поскольку якобы действовал под влиянием мошенников. Именно в такую ситуацию попала известная певица Лариса Долина и пыталась вернуть квартиру через суд. Тогда закон встал на сторону покупателя, однако подобные случаи происходят до сих пор, и суд не всегда принимает решение в пользу добросовестного покупателя. Жертва может лишиться и купленной квартиры, и уже заплаченных за нее денег.

Изображение: нейросеть freepikКак сообщает MK.RU со ссылкой на Telegram-канал Baza, риелторы теперь при оформлении сделки запрашивают письменное подтверждение у родственников продавца об адекватном состоянии владельца недвижимости. Официально заверенные нотариусом документов о купле/продаже жилья не гарантируют чистоту сделки. Справки из психоневрологического диспансера о том, что продавец находился в адекватном состоянии при оформлении сделки, также зачастую бывает недостаточной для выигрыша судебного иска.

Для гарантии безопасности риелторы напрямую связываются с членами семьи продавца. Агенты недвижимости просят письменно подтвердить родственников, что человек осознанно идет на сделку и третьи лица не оказывают на него давления. Многие агентства недвижимости сделали эту процедуру обязательной при операциях с жильем.

Естественно, возникают и определенные сложности в связи с введением новых правил оформления сделок. Иногда близкие родственники продавца находятся за пределами России или отказываются от контакта с риелторами. Некоторые владельцы недвижимости сами против коммуникации агентов недвижимости со членами семьи. Как пишет «МК», одинокие пенсионеры зачастую не имеют родственников, поэтому агентства просто не работают с такими клиентами.

#россия #мошенничество #недвижимость #рынок недвижимости #лариса долина #схема долиной #эффект долиной
Источник: mk.ru
