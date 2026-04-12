Домашнее изготовление подразумевает процесс, не требующий получения лицензий и уплаты налогов.

Федеральный суд США признал неконституционным запрет 1868 года на домашнее производство спиртных напитков. Решение отменяет ограничения, введенные в так называемую эпоху Реконструкции Юга после Гражданской войны, открывая путь для легализации домашнего пивоварения, сообщает Reuters.

158-летний федеральный закон, принятый для предотвращения уклонения от уплаты налогов на алкогольную продукцию, был оспорен американцем Риком Моррисом, который стремился легализовать домашнее производство бурбона.

Пятый окружной апелляционный суд в Новом Орлеане подтвердил ранее вынесенное решение и подчеркнул, что правительство не может использовать налоговые полномочия для криминализации самого процесса дистилляции.

В решении цитировалась позиция администрации о том, что запрет был призван предотвратить мошенничество, поскольку «дистиллятору легче скрыть крепость алкоголя или сам процесс, если он находится у себя дома». Однако суд постановил, что полномочия Конгресса распространяются на налогообложение готовой продукции, а не на деятельность, которая может привести к ее производству.

Моррис подал иск вместе с Ассоциацией любителей дистилляции, которую он основал после того, как ранее ему было отказано в праве производить алкоголь дома. Организация назвала это решение исторической победой и поворотным моментом для любителей дистилляции по всей территории Соединенных Штатов.

Между тем в России наблюдается стремительное снижение потребления алкоголя — данная тенденция зафиксирована сразу в 68 регионах. Также отмечается, что в течение первого квартала этого года изготовление спиртных напитков в стране уменьшилось на 4,9%.