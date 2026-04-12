В автомобильной индустрии наблюдается новая гонка лидеров, однако в 2026 году цель состоит не в том, чтобы как можно быстрее разогнаться до 100 км/ч, а в том, чтобы зарядить новую батарею до 100% как можно быстрее.

В марте BYD продемонстрировала свою батарею Blade и технологию зарядки, которая превратит электромобили в полноценные транспортные средства для дальних поездок. Geely недавно представила модель Lynk & Co 10, которая заряжалась быстрее, чем любой серийный электромобиль в мире.

Согласно официальным данным, опубликованным во время презентации моделей Lynk & Co 10 и 10+, новый китайский седан, оснащенный батареей Energee Golden Brick емкостью 95 кВт⋅ч и напряжением 900 В, зарядился с 10 до 70 процентов за 4 минуты 22 секунды, до 80 процентов за 5 минут 32 секунды и до 97 процентов за 8 минут 42 секунды. Для сравнения, машины BYD зарядились до этих показателей немного дольше.

Такая конкуренция автопроизводителей всегда выгодна потребителям, а проблема длительного времени зарядки электромобилей с самого начала была одним из самых серьезных критических замечаний в адрес этой технологии.

Во время теста пиковая мощность зарядки достигла 1100 кВт. После превышения 80% заряда — более 500 кВт, а при 97% заряда — 1000 кВт. Зарядное устройство выдавало 350 кВт. Для сравнения, 350 кВт — это примерно пиковая мощность зарядки западных электромобилей. Lynk & Co поддерживает это значение на пике кривой, когда другие автомобили уже давно снижают мощность до двузначных значений.

По данным InsideEVs, средняя мощность зарядки в диапазоне 10–70% составляла около 492 кВт. Это значение, к которому большинство европейских электромобилей даже не приближаются на пике своей мощности.

Тест проводился на мегаваттном зарядном устройстве Zeekr V4, обеспечивающем пиковую мощность 1300 кВт от одной розетки и ток до 1300 А. Это устройство с полностью жидкостным охлаждением было впервые представлено на Шанхайской выставке в апреле 2025 года.

Проблема в том, что такие станции в настоящее время в Китае встречаются редко. В то время как сеть Geely включает более 2100 станций и более 10 000 зарядных пунктов в 215 городах, у компании имеется чуть более тысячи сверхбыстрых зарядных устройств стандарта 800 В+. Компания пока не объявила сроки широкого внедрения новых станций.