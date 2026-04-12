Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
В Китае компания Geely разработала рекордный по скорости зарядки электромобиль Lynk & Co 10
В автомобильной индустрии наблюдается новая гонка лидеров, однако в 2026 году цель состоит не в том, чтобы как можно быстрее разогнаться до 100 км/ч, а в том, чтобы зарядить новую батарею до 100% как можно быстрее.

В марте BYD продемонстрировала свою батарею Blade и технологию зарядки, которая превратит электромобили в полноценные транспортные средства для дальних поездок. Geely недавно представила модель Lynk & Co 10, которая заряжалась быстрее, чем любой серийный электромобиль в мире.
Изображение: нейросеть freepikСогласно официальным данным, опубликованным во время презентации моделей Lynk & Co 10 и 10+, новый китайский седан, оснащенный батареей Energee Golden Brick емкостью 95 кВт⋅ч и напряжением 900 В, зарядился с 10 до 70 процентов за 4 минуты 22 секунды, до 80 процентов за 5 минут 32 секунды и до 97 процентов за 8 минут 42 секунды. Для сравнения, машины BYD зарядились до этих показателей немного дольше.

Такая конкуренция автопроизводителей всегда выгодна потребителям, а проблема длительного времени зарядки электромобилей с самого начала была одним из самых серьезных критических замечаний в адрес этой технологии.

Во время теста пиковая мощность зарядки достигла 1100 кВт. После превышения 80% заряда — более 500 кВт, а при 97% заряда — 1000 кВт. Зарядное устройство выдавало 350 кВт. Для сравнения, 350 кВт — это примерно пиковая мощность зарядки западных электромобилей. Lynk & Co поддерживает это значение на пике кривой, когда другие автомобили уже давно снижают мощность до двузначных значений.

По данным InsideEVs, средняя мощность зарядки в диапазоне 10–70% составляла около 492 кВт. Это значение, к которому большинство европейских электромобилей даже не приближаются на пике своей мощности.

Тест проводился на мегаваттном зарядном устройстве Zeekr V4, обеспечивающем пиковую мощность 1300 кВт от одной розетки и ток до 1300 А. Это устройство с полностью жидкостным охлаждением было впервые представлено на Шанхайской выставке в апреле 2025 года.

Проблема в том, что такие станции в настоящее время в Китае встречаются редко. В то время как сеть Geely включает более 2100 станций и более 10 000 зарядных пунктов в 215 городах, у компании имеется чуть более тысячи сверхбыстрых зарядных устройств стандарта 800 В+. Компания пока не объявила сроки широкого внедрения новых станций.

#китай #автомобили #электромобили #byd #зарядные станции
Источник: carnewschina.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter