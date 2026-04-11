Новая кампания американского правительства направлена ​​на привлечение большего числа кандидатов, поскольку в США наблюдается нехватка авиадиспетчеров.

Правительство США целенаправленно пытается мотивировать геймеров подавать заявки на работу авиадиспетчерами. Как сообщает The Verge, число кандидатов сократилось на 6 процентов за последние 10 лет. Новая кампания стартует незадолго до открытия приема заявок в Управление гражданской авиации США 17 апреля. Аналогичная инициатива, кампания «Level Up», была запущена в 2021 году при Джо Байдене, сообщает New York Times. Изображение: нейросеть freepikМинистр транспорта США Шон Даффи поделился видеороликом Федерального управления гражданской авиации (FAA) об Xbox One. Любопытно, что видео начинается с официального логотипа Xbox One, консоли, предшествовавшей нынешним Series X/S, а затем демонстрирует сцены, где люди играют в видеоигры. В видеоролике в основном демонстрируются популярные онлайн-игры: Madden NFL, Fortnite, Rocket League и League of Legends. Видео сопровождается слоганами: «Это не игра, это карьера» и «Вы к этому готовились».

Затем в видеоролике сочетаются кадры повседневной работы авиадиспетчеров с эстетикой видеоигр. Упоминается высокая заработная плата: через три года средняя зарплата составит 155 000 долларов в год.

В пресс-релизе FAA поясняется, что кампания направлена на привлечение следующего поколения авиадиспетчеров. Агентство ищет людей с исключительными когнитивными способностями, навыками многозадачности, а также сильным стратегическим мышлением и способностью решать проблемы.

Неудивительно, что они ищут именно эти навыки у геймеров, поскольку доказано, что регулярные игры улучшают их. Это также подтвердили отзывы, полученные в ходе заключительных собеседований с авиадиспетчерами, пишет FAA.

Найти квалифицированных кандидатов, способных пройти строгий процесс отбора, крайне сложно. В 2025 году из более чем 10 000 претендентов в программу обучения были приняты только 600 человек. FAA сталкивается с растущими проблемами из-за нехватки инструкторов, недостаточной сложности учебных программ, устаревшей учебной программы и высокого уровня неуспеваемости.

Высококвалифицированные авиадиспетчеры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Они управляют воздушными судами и должны уметь спонтанно реагировать и действовать в условиях сильного давления, чтобы избежать столкновений.

По данным BBC, в прошлом году FAA заявило о необходимости 14 663 авиадиспетчеров для обеспечения безопасной работы. В то время не хватало как минимум 3000 человек.