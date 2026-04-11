Среди таких приложений эксперты назвали «Яндекс Карты», Wildberries, «ВКонтакте» и цифровые сервисы ведущих российских банков.

Эксперты организации RKS Global, специализирующейся на вопросах цифровой свободы, VPN и безопасности интернета, проанализировали российские приложения на Android-устройствах. Выяснялось, что многие компания стремятся определить, установлен ли VPN на устройствах пользователей их онлайн-сервисов. Отмечается, что в браузере на настольном компьютере нет возможности определить использует ли пользователь VPN.

Согласно исследованию, 22 из 30 популярных российских Android-приложений отслеживают, активирован ли VPN-сервис на мобильном устройстве. Лидерами среди наиболее «любопытных» организаций аналитики назвали банки: приложения Т-Банка, Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка чаще всего проверяют устройства на предмет установки VPN. Также отмечается интерес к ПО пользователей со стороны «Яндекс» и VK («Карты», «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие продукты).

Проверки на наличие VPN-сервисов также проводят ведущие маркетплейсы страны: Wildberries, Ozon, MegaMarket и «Самокат». Ранее стало известно, что маркетплейсы начали ограничивать доступ пользователей, у которых подключены «популярные VPN-сервисы».

RKS Global ранее неоднократно тестировала MAX в контексте цифровой цензуры, поэтому неудивительно, что особое внимание эксперты обратили на национальный мессенджер. Утверждается, что он тоже детектирует VPN. Среди других популярных в стране сервисов в списке RKS Global также значатся «Авито» и 2ГИС.

Утверждается, что «Яндекс Маркет», «Яндекс Еда», «Госуслуги», «Яндекс Go», «Дзен», «Почта Mail.ru», «Мегафон» и Mir Pay не отслеживают использование сервисов для обхода блокировок в своих приложениях.

Авторы исследования обращают внимание, что 18 из 30 проанализированных приложений отправляют VPN-статус на свои сервера. В 11 приложениях, в том числе в Т-Банк, Сбербанк, «Госуслуги» и Rutube, эксперты заметили перехват событий касания дисплея гаджета. В Сбербанк, МТС и Альфа-Банк данный механизм используется в качестве метода для поведенческой биометрии — идентификации пользователя по манере нажатий, без ввода пароля.