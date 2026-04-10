Проект находится на ранней стадии разработки и планируется к производству в Китае.

Tesla уже давно не выпускала новые автомобили. Model 3 и Model Y, имеющие ключевое значение для мирового массового рынка, доступны с 2017 и 2020 годов соответственно. Model X и Model S больше не производятся. Изображение: нейросеть freepikДля генерального директора Илона Маска будущее связано с автономным вождением и концептом роботакси Cybercab, который был представлен два года назад. Tesla пожертвовала более дешевым и компактным электромобилем ради проекта роботакси. Два года назад было объявлено о прекращении разработки Model 2. Теперь же неожиданно может произойти возвращение компактного электрического внедорожника. По сообщениям, Tesla, по крайней мере внутри компании, изучает возможность реализации такого проекта.

Как сообщили Reuters четыре источника, знакомые с ситуацией, американский автопроизводитель в последние недели связывался с поставщиками. Проект компактного внедорожника находится на ранней стадии разработки и первоначально планируется к производству в Китае.

По словам одного из инсайдеров и сотрудника Tesla, компания теперь стремится создавать модели, предназначенные как для автономного, так и для управляемого водителем вождения. Поскольку глобальное одобрение беспилотных автомобилей может занять еще несколько лет, Tesla обеспечивает себе продажи и загрузку производственных мощностей, используя этот вариант.

Новый автомобиль длиной 4,28 метра будет значительно короче успешной модели Model Y. Ожидается также, что цена будет значительно ниже, чем у Model 3. Первоначально предполагалось, что Model 2 будет стоить около 25 000 долларов.

Для экономии средств планируется использовать компактную батарею с меньшим запасом хода и только один электродвигатель вместо опциональных двух. Ожидается, что вес составит около 1,5 тонны по сравнению с примерно 2 тоннами у Model Y. Дата начала производства пока неизвестна, но вряд ли это произойдет в этом году.

Tesla уже столкнулась со снижением продаж в 2025 году, и некоторые эксперты прогнозируют, что продажи снова упадут в этом году. В 2025 году американская компания уступила статус крупнейшего в мире производителя электромобилей своему китайскому конкуренту BYD.