kosmos_news
В США пассажирский самолёт Boeing 787 списали после всего 13 лётных часов
Dreamliner так и не совершил ни одного пассажирского рейса, но теперь его разбирают, в том числе из-за изначальных дефектов в конструкции.

В настоящее время на авиабазе Розуэлл в Нью-Мексико разбирают Boeing 787-8 Dreamliner с регистрационным номером N947BA. Сам по себе этот случай не является чем-то необычным. Примечательно не только то, что этот Dreamliner относительно молод (ему 10 лет с момента поставки), но и то, что он налетал всего 13 часов. Обычно 787-е рассчитаны на 165 000 летных часов.
Изображение: нейросеть freepikИстория этого конкретного самолета тесно связана с трудностями раннего производства Boeing. Будучи 17-м построенным самолетом, он относится к так называемой серии Terrible Teens («ужасная десятка»). Так называется серия Dreamliner, которая столкнулась с проблемами в конструкции. Эти дефекты проявились в виде сборочных дефектов, особенно в местах соединения фюзеляжа и крыльев. На этот случай обратил внимание Youtube-канал Business Explains The World:
Первоначальный заказчик, Royal Air Maroc, отказался принять самолет. Позже оператор Crystal Luxury Air попытался использовать самолет для эксклюзивных кругосветных путешествий в VIP-конфигурации всего на 52 места. Однако этот проект также провалился, после чего, после нескольких смен владельцев, самолет был в конечном итоге продан инвесторам за часть его первоначальной стоимости. Сообщается, что на тот момент самолет был продан за 25 миллионов долларов.

Любопытно, что стоимость отдельных деталей, вероятно, значительно выше, чем стоимость собранного самолета. Аналитики оценивают, что продажа двигателей, авионики и других компонентов может принести от 50 до 56 миллионов долларов.

Причина кроется в фундаментальном принципе рынков: спрос и предложение. В настоящее время запасные части для Dreamliner пользуются чрезвычайно высоким спросом. Это связано с тем, что многие из эксплуатируемых самолетов уже достигли возраста, требующего обширного технического обслуживания. Когда срочно необходима конкретная деталь, чтобы как можно быстрее вернуть самолет в строй, авиакомпании платят за нее высокие цены.

Последний полет N947BA состоялся чуть более двух лет назад. Это был всего лишь перегоночный рейс из Викторвилля в Розуэлл, и, таким образом, это был последний полет данного самолета.

Источник: youtube.com
Сейчас обсуждают

Мать Кудахцева
21:19
Если он наблюет, то заставит тебя сожрать его блевоту
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Шеша сидит с компа
21:19
Из твоей попы он вылез?
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Шеша сидит с компа
21:17
Главное что бы не заблевал по пьяне.
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Мать Кудахцева
21:17
Кудахцева я родила, а кого ты я не знаю
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Chihonya
21:17
Это с путями, чи нет? У меня торент чето еле качает ее....
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Мать Кудахцева
21:16
Ты теперь еще и без мамный похоже будешь
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Шеша сидит с компа
21:15
И через 9 месяцев родился кудах?
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Мать Кудахцева
21:15
Хочешь он тебя заклюет? выбирай
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Китя.
21:14
FG6X и 106FPS. Раздели 106 на 6 получится. натив с лучами на 5080 всего 18FPS. а на амудэ в нативе с такими настройками и лучами будет 0FPS.
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Nvidia&Intel Hater
21:14
Я постоянно страдаю . Вот купил себе 9060 за полтос.Я даун .
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
