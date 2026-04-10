Морская ветроэлектростанция у побережья Дании спроектирована таким образом, чтобы оказывать минимальное воздействие на окружающую среду

Энергетическая компания RWE установила морскую ветряную турбину, конструкция которой призвана значительно уменьшить воздействие на окружающую среду по сравнению с традиционными турбинами. Ключевыми элементами являются башни, изготовленные из низкоуглеродистой стали, и перерабатываемые лопасти ротора. К концу 2026 года планируется установить в общей сложности 72 турбины, каждая мощностью до 15 мегаватт. Проект у западного побережья Дании реализуется как совместное предприятие RWE и Norges Bank Investment Management.

По данным производителя, сталь, используемая для сегментов башен, производит как минимум на 63 процента меньше выбросов CO 2 , чем материал, производимый традиционными методами. Это снижение выбросов достигается за счет производственного процесса, включающего переработку стального лома в электродуговых печах, работающих на электроэнергии из возобновляемых источников.

Помимо стали с пониженным содержанием CO 2 , 40 из 72 турбин используют специальные «перерабатываемые лопасти». В этих лопастях ротора используется новая химическая структура, которая позволяет эффективно разделять композитные материалы по окончании срока их службы. Полученные материалы затем могут быть повторно использованы в других отраслях, например, в автомобильной промышленности.

Переработка лопастей роторов ветряных турбин, как правило, считается сложной задачей. Это связано с их составом: смесью стекловолокна или углеродного волокна, скрепленных термореактивными смолами. В отличие от металлов, эти композитные материалы нельзя просто переплавить. В результате, в прошлом старые лопасти роторов иногда просто сжигали на цементных заводах. В некоторых случаях их закапывали.

По данным компании, строительство ветроэлектростанции Thor идет по плану после завершения строительства подстанции и фундамента в прошлом году. Первая турбина уже подала электроэнергию в датскую сеть. После полного ввода в эксплуатацию, запланированного на 2027 год, электростанция общей мощностью 1,1 гигаватта теоретически сможет обеспечить экологически чистой электроэнергией более миллиона датских домохозяйств.