Энергетическая компания RWE установила морскую ветряную турбину, конструкция которой призвана значительно уменьшить воздействие на окружающую среду по сравнению с традиционными турбинами. Ключевыми элементами являются башни, изготовленные из низкоуглеродистой стали, и перерабатываемые лопасти ротора. К концу 2026 года планируется установить в общей сложности 72 турбины, каждая мощностью до 15 мегаватт. Проект у западного побережья Дании реализуется как совместное предприятие RWE и Norges Bank Investment Management.
По данным производителя, сталь, используемая для сегментов башен, производит как минимум на 63 процента меньше выбросов CO2, чем материал, производимый традиционными методами. Это снижение выбросов достигается за счет производственного процесса, включающего переработку стального лома в электродуговых печах, работающих на электроэнергии из возобновляемых источников.
Помимо стали с пониженным содержанием CO2, 40 из 72 турбин используют специальные «перерабатываемые лопасти». В этих лопастях ротора используется новая химическая структура, которая позволяет эффективно разделять композитные материалы по окончании срока их службы. Полученные материалы затем могут быть повторно использованы в других отраслях, например, в автомобильной промышленности.
Переработка лопастей роторов ветряных турбин, как правило, считается сложной задачей. Это связано с их составом: смесью стекловолокна или углеродного волокна, скрепленных термореактивными смолами. В отличие от металлов, эти композитные материалы нельзя просто переплавить. В результате, в прошлом старые лопасти роторов иногда просто сжигали на цементных заводах. В некоторых случаях их закапывали.
По данным компании, строительство ветроэлектростанции Thor идет по плану после завершения строительства подстанции и фундамента в прошлом году. Первая турбина уже подала электроэнергию в датскую сеть. После полного ввода в эксплуатацию, запланированного на 2027 год, электростанция общей мощностью 1,1 гигаватта теоретически сможет обеспечить экологически чистой электроэнергией более миллиона датских домохозяйств.