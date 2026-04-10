Уникальный импортозамещенный энергоблок на 380 А•ч полностью собран из российских компонентов и готов к установке на поезда.

В России специализированные железнодорожные линии, предназначенные для движения пассажирских поездов на очень высоких скоростях, получат разработанное в стране решение для бортового электроснабжения. Инженеры ООО «ТрансЭнерго» завершили разработку комплекса источников, преобразователей и других устройств для поездов, которые эксплуатируются на высокоскоростных магистралях. Сообщается, что производственные линии в Тюмени и Екатеринбурге готовы к серийному выпуску аккумуляторных энергоблоков.

Источник: t.me/telerzdЭнергоблок на 380 А•ч для высокоскоростных поездов представляет собой герметичный металлический контейнер с аккумуляторными батареями, который крепится под днищем вагона. Он полностью изготовлен из российских компонентов и призван обеспечить надёжную работу всех нетяговых систем электропоезда.

Аккумуляторные батареи обеспечивают питание систем управления и других важных установок (оборудование для связи и освещения). Все компоненты изготовлены в России, в том числе элементы для электродов и ударопрочный пластик для контейнеров. Таким образом, у производителей нет зависимости от поставок комплектующих из зарубежных стран. Также значительно упрощается сервисное обслуживание систем энергопитания. Замена вышедших из строя элементов осуществляется без демонтажа всего устройства.

Энергоблок гарантирует полную работоспособность бортовой электроники при отключении основного питания. Запуск в серийное производство начинается после ряда испытаний системы. Во время тестирования аккумулятор помещался в термокамеры при очень высоких температурах. Специальные виброустановки имитировали высокие нагрузки на систему во время движения поезда. Все изделия показали высокие результаты и соответствие современным нормам для подвижного высокоскоростного состава.