kosmos_news
Световое загрязнение Земли увеличилось примерно на 16% с 2014 по 2022 год
Световое загрязнение (или искусственная засветка неба) становится всё большей проблемой для человечества и окружающей среды, выяснили исследователи с помощью спутниковых данных NASA

Используя спутниковые данные НАСА (NASA) и NOAA (американское управление океанических и атмосферных), ученые проанализировали развитие избыточного искусственного освещения ночного неба за почти десятилетие. Результаты исследования, основанного на данных со спутника Suomi NPP, документируют устойчивое увеличение в ночное время светового загрязнения (так называемой искусственной засветки неба).
Изображение: нейросеть freepikЗначительное увеличение этого «светового смога» компенсируется в ряде регионах, которые стали темнее. Причины этого: военные конфликты и стихийные бедствия. Эффективные меры по энергосбережению также противодействуют световому загрязнению.

Согласно исследованию, общая яркость планеты увеличилась на 34 процента за исследуемый период с 2014 по 2022 год. Но этот рост сократился на 18 процентов из-за областей, которые стали темнее, что приводит к общему увеличению светового загрязнения на 16 процентов за рассматриваемый период.

Исследователи использовали данные из инструмента NASA Black Marble. Используя специальные алгоритмы, он обрабатывает измерения, полученные с помощью прибора VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite).

Прибор VIIRS используется, например, на спутнике Suomi National Polar-Orbiting Partnership (NPP) — совместном проекте НАСА и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). VIIRS регистрирует широкий спектр световых сигналов, от ультрафиолетового до инфракрасного излучения, делая таким образом ночное свечение планеты видимым.

Для астрономии искусственная засветка неба ночного неба представляет серьезную проблему. Рассеяние света в атмосфере создает своего рода «световой купол», который затрудняет обнаружение телескопами слабых сигналов из далекой Вселенной.

Кроме того, засветка нарушает экологические ритмы: она ухудшает ориентацию перелетных птиц, способствует массовому сокращению популяций насекомых и может влиять на уровень гормонов и сон у людей.

Помимо увеличения светового загрязнения, специалисты в рамках долгосрочного исследования также смогли определить, как мировые события влияют на структуру световых точек на поверхности планеты. Например, с помощью спутниковых снимков можно было отследить конфликты, а также последствия сильных землетрясений и ураганов. По словам исследователей, пандемию также можно отследить, наблюдая за освещением Земли на спутниковых изображениях.

#экология #земля #планета #световое загрязнение
Источник: nature.com
