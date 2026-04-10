Звонок будет слышен даже пешеходам в наушниках с активным шумоподавлением

Сегодня многие люди на улице часто носят наушники и иногда они оснащены активным шумоподавлением (ANC). Чешский автопроизводитель Skoda представил DuoBell, прототип велосипедного звонка, который слышен даже в наушниках с ANC. Разработанное в сотрудничестве с исследователями акустики из Солфордского университета устройство призвано повысить безопасность в условиях интенсивного городского движения, где отвлеченные пешеходы представляют растущий риск несчастных случаев.

Изображение: нейросеть freepik

Уникальная техническая особенность DuoBell заключается в использовании специфического частотного зазора между 750 и 780 Герцами (Гц). Исследователи обнаружили, что распространенные алгоритмы активного шумоподавления, используемые в моделях ведущих производителей, значительно менее эффективны в этом диапазоне.

Звонок генерирует звуки в двух разных диапазонах. Один находится в пределах указанного частотного окна, а другой сохраняет характерный высокочастотный тон, чтобы оставаться слышимым для людей без наушников. Тесты показали, что пешеходы в высококачественных наушниках с ANC смогли воспринять сигнал DuoBell на 5 секунд раньше и с расстояния до 22 метров по сравнению с обычными звонками. Первые практические испытания в реальных условиях проводились в Лондоне.

Skoda не продает DuoBell как готовый продукт. Компания придерживается подхода с открытым исходным кодом: результаты исследований и проектные данные стали общедоступными, чтобы другие производители могли перенять эту технологию и интегрировать ее в свою продукцию.