Беспилотный «робот-заправщик» заряжает электромобили на парковках и вызывается с помощью приложения, как такси.

В России в эти дни проходит выставка высоких достижений в области энергосбережения, зеленой энергетики и электротранспорта Renwex-2026. На международном форуме «Росатом» представил автономную передвижную станцию для зарядки электромобилей. Она самостоятельно подъезжает к машинам на парковке.

Автономная передвижная зарядная станция. Источник: Телеграм-канал ГК «Росатом» / t.me / rosatomruБеспилотный аппарат («робот-заправщик», как его называют производители) оснащен колесной платформой. Имея довольно компактные размеры (примерно как мини-автомобиль), он может маневренно перемещаться в заданном ПО локации. Благодаря этому решению, водителям электромобилей нет необходимости искать свободную колонку для зарядки транспортного средства.

Чтобы устройство подъехало к машине, необходимо воспользоваться специальным приложением. После вызова автономного заправщика к определенной точке (система работает аналогично вызову такси) нужно дождаться его прибытия, а потом самостоятельно подключить кабель питания к автомобилю. После полной зарядке электромобиля аппарат в автономном режиме возвращается на базу и ждет следующего «заказа». При этом, робот восстанавливает запасы энергии с помощью пантографа мощностью до 22 киловатт.

Создатели аппарата ожидают, что представленное решение будет востребовано управляющими компаниями жилых и деловых комплексов. Кроме того, операторы российских зарядных станций могут заинтересоваться данной технологией автономного обслуживания электрокаров. В государственной корпорации отметили, что представленная технология позволит расширить существующую инфраструктуру станций без дополнительных финансовых вложений и сложного этапа согласования с регулирующими органами.