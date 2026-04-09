Передовые инструменты аппарата будут искать воду и маркеры, указывающие на возможные условия для возникновения жизни в глубинах Вселенной.

На проходящем на этой неделе Российском космическом форуме представители Роскосмоса и ведущих производителей орбитальных систем обсуждают дальнейшие планы страны по освоению космоса. Директор Физического института им. Лебедева Николай Колачёвский рассказал о разработке космической обсерватории «Спектр-М».

Этот модуль, разрабатываемый в рамках проекта «Миллиметрон», планируется запустить на орбиту в 2036 году. Станция является преемником «Спектр-Р», которая была запущена в космос в 2011 году для изучения Вселенной в радиодиапазоне в рамках миссий «Радиоастрон».

Согласно данным НПО им. Лавочкина, «Спектр-М» отправится на поиски биосигнатур, то есть маркеров, которые могут указывать на возможные условия для возникновения жизни (следы воды, молекулы-пребиотики и пр.). Таким образом обсерватория может обнаружить инопланетную жизнь за пределами Солнечной системы.

Станция «Спектр-М» оборудована самыми передовыми системами наблюдения, в том числе инструментами радиоинтерферометрии в миллиметровом диапазоне волн. Благодаря инновационным приборам, разработанным российскими инженерами-конструкторами, точность наблюдений будет значительно выше, чем у предыдущих аппаратов.

Специалисты ожидают получить первые научные результаты миссии в 2045–2050-х годах. Однако именно сейчас, как утверждают ученые, необходимо закладывать базу для фундаментальных исследований дальнего космоса. В России в настоящее время осуществляются и другие амбициозные проекты. Большинство из них имеют долгосрочную перспективу: так, к 2036 году планируется впервые с 80-х годов получить снимки поверхности этой планеты с помощью посадочного модуля «Венера-Д». В период с 2032 по 2036 годы Роскосмос запустит к Луне три аппарата семейства «Луна-28».