Минпромторг предложил при производстве продукции отказаться от резины с высоким содержанием ПАУ.

Как пишут «Известия», замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин выступил с предложением запретить применять в производстве резины с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Письмо с соответствующей инициативой чиновник направил в Минприроды и Росстандарт. Сообщается, что такая мера может повлечь за собой резкое снижение ассортимента покрышек в бюджетном сегменте (до 30%). К такому выводу приходят эксперты «Известий».

В министерстве пояснили, что планируется внести поправки в технический регламент Таможенного союза. Суть предложения: законодательно закрепить предельное содержание некоторых типов ПАУ в шинах на уровне 0,25% бэй-протонов. То есть это предельно допустимый уровень присутствия канцерогенных ПАУ в протекторной части автомобильных шин.

В Госдуме заявили, что использование ПАУ в производстве является проблемой компаний, занимающихся разработкой и созданием автомобильных покрышек. По словам депутата Дмитрия Тортева, они экономят на очистке масел и используют в производстве дешёвые компоненты. Проблема использования ПАУ касается исключительно бюджетного сектора рынка, пояснил Тортев.

После возможных ограничений использования ПАУ качество покрышек должно улучшиться. С рынка исчезнет продукция, которая не отвечает современным мировым техническим стандартам и негативно влияет на экологию. В Минпромторге также добавили, что новые технические требования будут способствовать продвижению отечественной продукции на российский рынок. Эти меры, таким образом, могут способствовать развитию программы импортозамещения.