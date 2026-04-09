Платная модель внедряется на фоне роста трафика и обгона YouTube.

На платформе «VK Видео» появилась возможность оформить платную подписку, которая подразумевает, среди прочего, просмотр контента без рекламы. Согласно пресс-службе холдинга VK, смотреть видеоролики таким образом можно на всех устройствах, в том числе на Smart TV. Сообщается, что за новый функционал пользователь должен заплатить 299 рублей в месяц.

Изображение: нейросеть freepik

Опция действует как в веб-версии сервиса, так в мобильных приложениях и Smart TV. При дополнительной оплате в размере 100 рублей пользователям открывается доступ к сервису «VK Музыка». Таким образом, почти за 400 рублей в месяц можно пользоваться сразу двумя сервисами — аудио и видео — без рекламы.

Оформление/отключение подписки осуществляется непосредственно в профиле пользователя — через приложение, сайт или Smart TV. Там же настраиваются условия использования опции. Холдинг VK отмечает, что просмотр контента без рекламы — это лишь первый шаг в рамках внедрения платной модели. В будущем «VK Видео Премиум» расширят дополнительными опциями и возможностями.

Тестирование опции началось еще в 2025 году: тогда некоторые пользователи получили возможность просмотра видео без рекламы всего за 99 рублей в месяц. Премиум-функция оказалась востребованной среди аудитории, и компания решила предложить «VK Видео Премиум» всем пользователям.

Внедрение премиума происходит на фоне роста популярности «VK Видео». Главный конкурент отечественного сервиса — видеоплатформа YouTube — испытывает определенные проблемы и отток российской аудитории. С момента запуска приложение «VK Видео» скачали более 100 миллионов раз.