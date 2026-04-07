Предположительно, маркетплейсы занялись целенаправленной фильтрацией трафика.

Самые популярные в России маркетплейсы Wildberries и Ozon начали ограничивать доступ пользователей, у которых подключены «популярные VPN-сервисы», сообщают «Известия». Аналогичные проблемы наблюдаются в интернет-магазине продуктов «ВкусВилл». Судя по всему, ограничения затронули пользователей в основном из России. Так, Wildberries за пределами страны открывается без VPN.

Технически доступ на указанные сайты сервисов возможен даже с включенным VPN, отмечают «Известия», но на страницах товаров и продуктов не отображаются картинки и описания. Также наблюдаются проблемы при оформлении заказа. Как предполагает издание, ссылаясь на свои источники, вышеупомянутые сервисы занялись «целенаправленной фильтрацией трафика».

По словам эксперта «Известий», это не «точечные доработки», а трансформация всей инфраструктуры. Речь идет о «дополнительных уровнях фильтрации и механизмов идентификации пользователей». Собеседники издания заявили о дополнительных нагрузках на бизнес, поскольку компании должны выделять ресурсы на «уменьшение регуляторных рисков».

Также перед маркетплейсами стоит непростая задача: обеспечивать бесперебойную работу в условиях абсолютной неопределенности. Пока не совсем понятно, как власти относятся к использованию гражданами таких сервисов, как VPN.

Аналитики не исключают, что от этой неопределенности пострадает не только электронная коммерция. Еще один источник «Известий» отметил, что ограничения коснулись только «наиболее популярных VPN и их бесплатных версий». Полной блокировки пользователей с VPN не допустят сами маркетплейсы, поскольку им это невыгодно. Издание не уточняет, о каких именно VPN-сервисах идет речь.