Исторический пролёт экипажа мимо Луны подошел к концу — возвращение на Землю займет около четырех суток. Корабль должен приводниться в Тихом океане у западного побережья США.

В ночь с 6 на 7 апреля 2026 года экипаж миссии «Артемида II» успешно совершил пролёт мимо Луны. Астронавты стали первыми людьми в истории, увидевшими обратную сторону Луны своими глазами.

После завершения пролета космический корабль «Орион» вступил в фазу возвращения к Земле. По данным НАСА (NASA), миссия проходит по графику и без каких-либо серьезных проблем. Посадка капсулы запланирована у побережья Калифорнии в пятницу, 10 апреля (в России будет ночь на 11 апреля). Общая продолжительность миссии составит около 10 дней.

Обратный путь будет осуществляться по траектории свободного возвращения. Космический аппарат будет управляться исключительно лунной гравитацией, без какой-либо дополнительной двигательной установки.

Экипаж из четырёх человек провёл почти семь часов на обратной стороне Луны, проводя интенсивные научные наблюдения и фотодокументацию. Во время пролёта капсула «Орион» преодолела расстояние более 400 171 км от Земли, побив рекорд, установленный экипажем «Аполлона-13» в 1970 году. Максимальное расстояние составило приблизительно 406 700 км.

Во время пролёта астронавты провели детальную программу наблюдений, анализируя структуру лунной поверхности. Экипаж использовал как бортовые системы, так и портативные камеры. Всего было использовано 32 камеры, обеспечивающие получение изображений высокого разрешения. Интересно, что примерно через шесть часов после пролёта экипаж «Артемиды II» смог наблюдать полное солнечное затмение. С точки зрения астронавтов, это событие длилось приблизительно 53 минуты.

Хотя миссия не включает посадку на поверхность Луны, ее значение для всей программы имеет решающее значение. Цель миссии «Артемида II» — проверить в реальных условиях полета ряд систем и технологий, критически важных для безопасности будущих лунных миссий.

Также стоит отметить, что последний пилотируемый космический полет на Луну состоялся в 1972 году, более полувека назад – в рамках миссии «Аполлон-17». С тех пор ни один человек не только не высадился на поверхность Луны, но даже не достиг ее орбиты. Все последующие лунные миссии были беспилотными.

НАСА не планирует следующую высадку на Луну до 2028 года. Китай планирует высадку на Луну в 2030 году. Россия также реализует свою космическую программу в контексте освоения Луны: к 2032 году планируется создать прототип лунной АЭС мощностью 5 кВт.