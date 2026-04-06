Видеоролик, анонсирующий выпуск DLSS 5 в настоящее время недоступен. Итальянский телеканал подал иск о нарушении авторских прав.

Несколько недель назад Nvidia анонсировала DLSS 5. Эта технология должна обеспечивать фотореалистичный рендеринг игр одним нажатием кнопки с использованием модели искусственного интеллекта. Но продукт «Deep Learning Super Sampling» был воспринят в Сети негативно. Официальный трейлер технологии был завален критическими комментариями. Теперь YouTube заблокировал в некоторых странах видео, анонсирующее новинку. Скриншот из анонса Nvidia DLSS 5. Источник: Nvidia

В пояснении видеоплатформы говорится: «Видео содержит контент от La7. Этот партнер заблокировал видео в вашей стране по причинам нарушения авторских прав». До предполагаемого нарушения авторских прав трейлер Nvidia набрал почти 2,4 миллиона просмотров, теперь он просто недоступен.

La7 — итальянская частная телекомпания, которая, по-видимому, использовала фрагменты презентации DLSS 5 в эфире. Ее репортажи защищены авторскими правами, в том числе части трейлера Nvidia. Впоследствии каждое видео на YouTube, содержащее отрывки из трейлера, — и даже сам официальный трейлер — было помечено как нарушающее авторские права, как сообщило издание Tweaktown. Тот факт, что это явно ошибка, еще раз демонстрирует, насколько проблематичной может быть полностью автоматизированная система защиты авторских прав.