kosmos_news
Астронавт NASA Петтит рассказал об устройстве аварийного туалета на летящем к Луне корабле «Орион»
Старейший действующий астронавт НАСА Дон Петтит опубликовал фотографии портативной, складной резервной системы, которая используется при поломке основного туалета.

Экипаж миссии «Артемида II» (Artemis II) уже преодолел половину пути к Луне, стремясь побить легендарный рекорд «Аполлона-13». Однако астронавты столкнулись с неожиданной проблемой. Туалет на борту космического корабля работает с перебоями.

Изображение: нейросеть freepikПервый за более чем полвека экипаж, направляющийся к Луне, вот-вот достигнет пункта назначения. Ожидается, что космический корабль «Орион» побьет рекорд дальности полета от Земли, установленный экипажем «Аполлона-13», преодолев расстояние более 400 000 км. Туалет на корабле «Орион» начал давать сбои вскоре после запуска в среду, 1 апреля, и с тех пор работает с перебоями.

Хотя аналогичная система была тщательно протестирована несколько лет назад на Международной космической станции, инженеры NASA столкнулись с непредвиденными трудностями в дальнем космосе. Непростую ситуацию прокомментировал старейший действующий астронавтом НАСА 70-летний Дон Петтит (Don Pettit).

Ветеран многочисленных космических миссий написал на платформе X, что экипаж «Артемиды II» теперь использует разработанный NASA складной резервный мочеприемник под названием Collapsable Contingency Urinal (CCU). По сути, это простой контейнер (многоразовый, закрытый и опорожняемый). Принцип работы прост: устройство использует капиллярные силы для удержания жидкости, и система работает пассивно без насосов. Астронавт опубликовал в соцсети фотографию этого приспособления:Изображение: x.com/astro_PettitСпециалист добавил, что «в окололунном пространстве с неисправным туалетом нужны запасные варианты, и CCU заменяет необходимость в примерно 11 килограммах подгузников».

Туалет на космическом корабле «Орион» на самом деле представляет собой небольшую нишу под полом капсулы, где уединение обеспечивается лишь простой занавеской и плотно закрывающейся дверью. Предполагается, что в вентиляционной трубе скопился лед, блокирующий отвод жидких отходов жизнедеятельности за пределы космического корабля. В результате Центр управления полетами в Хьюстоне был вынужден отдать астронавтам указание перейти к использованию резервной системы. К счастью, система утилизации твердых отходов по-прежнему работает без сбоев.

#космос #nasa #наса #луна #артемида #орион #лунная миссия
Источник: x.com
