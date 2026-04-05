Специальный заказ попросил доставить командир Международной космической станции Сергей Кудь-Сверчков, а старт миссии запланирован на 26 апреля.

26 апреля Россия запустит беспилотный грузовой корабль «Прогресс МС-28» с космодрома Байконур в Казахстане. Капсула направится к Международной космической станции (МКС). Она доставит несколько тонн продуктов питания, научного оборудования и других припасов для космонавтов, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт медико-биологических проблем РАН.

В этот раз миссия грузового корабля «Прогресс МС-34» будет не совсем обычной: он доставит на станцию нестандартный набор припасов. В него входят сладости: сгущенка, конфеты, шоколад. Это персональный заказ командира МКС Сергея Кудь-Сверчкова. Примечательно, что корабль привезет на МКС георгиевскую ленту, поскольку приближается День Победы. Также россияне смогут получить письма в конвертах и открытки от родных.

Специалист по психофизиологическому обеспечению полётов Олег Рюмин заявил, что стандартный рацион на МКС достаточно богат, однако вдали от дома космонавтам иногда хочется «чего-то привычного». Сладости могут положительно отразиться на интенсивной работе космонавтов. Также речь идет о повышении психологической устойчивости во время многомесячного дежурства в практически замкнутом пространстве. Возможно поэтому Сергей Кудь-Сверчков также попросил привезти вязаные новогодние игрушки и перчатки для фитнеса — они должны напоминать о доме.

Известно, что американское агентство NASA и Европейское космическое агентство давно доставляют какие-то личные вещи для астронавтов. Считается, что такая практика снижает стресс в условиях изоляции.

Напомним, космическое агентство «Роскосмос» запустит грузовой корабль «Прогресс МС-34» к Международной космической станции с использованием пусковой системы «Союз-2.1а». Российская капсула должна прибыть на МКС на следующий день (27 апреля) и автономно состыковаться с модулем, расположенным в российской части станции.