kosmos_news
Учёные впервые точно определили скорость газа из активной галактики М82
Астрономы измерили звездный ветер в одной из самых активных галактик. Телескоп XRISM показал, что происходит после взрывов сверхновых.

M82, также известная как Галактика Сигара, находится примерно в 12 миллионах световых лет от Земли в созвездии Большая Медведица. Это так называемая звездообразующая галактика, то есть она образует новые звезды гораздо быстрее, чем это происходит в более спокойных системах, таких как Млечный Путь. Это означает, там очень много молодых массивных звезд, мощных ударных волн и частых взрывов сверхновых.
Изображение: нейросеть freepikИзвестно, что M82 выбрасывает газ далеко за пределы своего центра. Более холодная составляющая этого выброса простирается примерно на 40 000 световых лет и переносит газ и пыль. Астрономы наблюдали за этими эффектами в течение долгого времени, но у них не было хорошего инструмента для точного измерения поведения самой горячей составляющей в ядре галактики.

Ученые начали использовать телескоп XRISM, созданный для высокоточной спектроскопии. Проще говоря, инструмент не только видит рентгеновские лучи, но и может разлагать их на очень подробный спектр и на его основе определять температуру, состав и движение наблюдаемого газа. Инструмент Resolve сыграл ключевую роль в этом исследовании. Он проанализировал сигнал от сильно нагретого железа в центре M82.

Измерения показали, что самое горячее вещество в центре галактики движется с огромной скоростью, превышающей 3 миллиона км/ч. Однако самое интересное в этом результате — не сама скорость, а её значение.

Команда показала, что газ в ядре M82 имеет температуру около 2 × 10⁷ К, или примерно 20-25 млн °C, и движется настолько быстро, что одного лишь теплового давления этого сверхгорячего центра достаточно для наблюдаемого оттока вещества. Другими словами, взрывы сверхновых не просто рассеивают свою энергию. Большая часть этой энергии фактически преобразуется в организованный, мощный ветер.

#космос #астрономия #вселенная #звезды #галактика
Источник: nature.com
Популярные новости

Странный сигнал из космоса может подтвердить существование первичных черных дыр
+
В центре японской столицы один за другим закрываются крупные универмаги
+
Эксперты протестировали почти не отличимый от реального Samsung 990 Pro поддельный SSD
1
На «КАМАЗе» запустили повышающий в 10 раз производительность литейного участка 3D-принтер
+
Алгоритм TurboQuant сокращает потребление памяти ИИ-моделями и может снизить цены на ОЗУ и SSD
+
Археологи обнаружили в Чечне элитарное погребение возрастом 3000 лет с 19 браслетами и 8 кольцами
+
Устройство The Heir превращает обычные часы в «умные»
+
Найден источник принятого за голос морского чудовища низкочастотного звука в океане 1997 года
+
Центры обработки данных ИИ теперь вызвали дефицит процессоров
+
В бытовом газе Западной Европы нашли канцероген в концентрации в десятки раз выше нормативов
5
Core Ultra 9 290K Plus не выйдет: Intel пересмотрела планы по линейке Arrow Lake
+
Мелания Трамп пришла на саммит по ИИ в образовании в сопровождении человекоподобного робота
1
AMD анонсировала Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition
+
Телескопы «Хаббл» и «Уэбб» впервые запечатлели Сатурн в видимом и инфракрасном свете
+
В мессенджере Telegram обнаружена серьёзная уязвимость нулевого дня
+
Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский рекомендовал пользоваться стационарными телефонами
9
BYD привлек Дэниела Крейга для продвижения Denza Z – конкурента Porsche 911
+
Первый в мире процессор с двойным 3D-кэшем получил 208 МБ памяти и TDP 200 Вт
+
Новая технология сканирования выявила под древним египетским городом Буто необычное сооружение
+
AMD анонсировала процессор Ryzen 9 9950X3D2 с двойным 3D V-Cache
+

Популярные статьи

Топ-7 редких игр для прошитой PlayStation 4 в 2026 году, в которые стоит поиграть
4
Топ-5 причин купить Xbox Series S в 2026 году, если нет лишних денег
5
Antarctic Wallet против Garda Wallet и других — какой кошелёк для оплаты криптой в магазинах выбрать
2
Как бандлы PlayStation 4 сделали консоль Sony популярной и заслужили народную любовь
+

Сейчас обсуждают

lion77815
14:28
Реклама. ООО «Яндекс Маркет» ************************************ бгг доставляет
Эксперты протестировали почти не отличимый от реального Samsung 990 Pro поддельный SSD
Роман Холод
14:15
Ну вот еще один Чимба нарисовался. Любим игры для маленьких девочек? Ну и шлак! Как судя по этой статейке и ваш вкус к играм.
Топ-7 редких игр для прошитой PlayStation 4 в 2026 году, в которые стоит поиграть
Алексей Холодов
13:52
Божечки, какой же купершлак....
Топ-7 редких игр для прошитой PlayStation 4 в 2026 году, в которые стоит поиграть
Китя.
12:49
Ремастер выпустили гаманул бы.
Sony PlayStation 3 – двадцать лет официальной поддержки и народной любви
Китя.
12:32
Xbox Series S там Ryzen 3700 и видеокарта RX 6600. Автор какая RTX 5090 ?
Топ-5 причин купить Xbox Series S в 2026 году, если нет лишних денег
Валентин Силантьев
12:29
Это получается у них квадратный метр хотели купить за 7,58 руб., а если цена в 7 раз выше округи, так это значит, что там квадратный метр земли стоит 1 рубль условно. А не слишком ли дёшево? В Челябин...
Фермерская семья из США отклонила предложение в $26 миллионов за 242 гектара своей земли под ЦОД
Димасик
12:24
Взяли 40, влили 30! 10 куда делись!) Все в шоколаде что ли?!)
SoftBank привлёк кредит в размере $40 млрд для инвестиций в OpenAI
Сергей Зинкевич
12:21
Там не здесь пыль убирать это не дома образивная прилипчивая токсичная.
Ученые предупреждают о рисках процесса колонизации Луны в ближайшее десятилетие
Димасик
12:18
Какая чушь в статье!)
Топ-5 причин купить Xbox Series S в 2026 году, если нет лишних денег
Ky2ky
11:59
Как говорится лох не мамонт не вымрет. Хоть до нуля пусть падет.
Bitcoin упал до $66 000 на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке
