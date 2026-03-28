Астрономы измерили звездный ветер в одной из самых активных галактик. Телескоп XRISM показал, что происходит после взрывов сверхновых.

M82, также известная как Галактика Сигара, находится примерно в 12 миллионах световых лет от Земли в созвездии Большая Медведица. Это так называемая звездообразующая галактика, то есть она образует новые звезды гораздо быстрее, чем это происходит в более спокойных системах, таких как Млечный Путь. Это означает, там очень много молодых массивных звезд, мощных ударных волн и частых взрывов сверхновых.

Известно, что M82 выбрасывает газ далеко за пределы своего центра. Более холодная составляющая этого выброса простирается примерно на 40 000 световых лет и переносит газ и пыль. Астрономы наблюдали за этими эффектами в течение долгого времени, но у них не было хорошего инструмента для точного измерения поведения самой горячей составляющей в ядре галактики.

Ученые начали использовать телескоп XRISM, созданный для высокоточной спектроскопии. Проще говоря, инструмент не только видит рентгеновские лучи, но и может разлагать их на очень подробный спектр и на его основе определять температуру, состав и движение наблюдаемого газа. Инструмент Resolve сыграл ключевую роль в этом исследовании. Он проанализировал сигнал от сильно нагретого железа в центре M82.

Измерения показали, что самое горячее вещество в центре галактики движется с огромной скоростью, превышающей 3 миллиона км/ч. Однако самое интересное в этом результате — не сама скорость, а её значение.

Команда показала, что газ в ядре M82 имеет температуру около 2 × 10⁷ К, или примерно 20-25 млн °C, и движется настолько быстро, что одного лишь теплового давления этого сверхгорячего центра достаточно для наблюдаемого оттока вещества. Другими словами, взрывы сверхновых не просто рассеивают свою энергию. Большая часть этой энергии фактически преобразуется в организованный, мощный ветер.