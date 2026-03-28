Идут последние приготовления к старту, запланированному на 1 апреля 2026 года с окном запуска, которое продлится два часа.

NASA (НАСА) готовится к одному из важнейших событий года. На следующей неделе запланирован запуск миссии Artemis II («Артемида II»), которая станет первым пилотируемым полетом за пределы низкой околоземной орбиты за более чем 50 лет. В пятницу, 27 марта, двое из четырех астронавтов прибыли на космодром перед запуском миссии. Ракета SLS и корабль Orion уже установлены на стартовой площадке.

«Поехали на Луну!», — сказал командир миссии Уайзман по прибытии экипажа.

Запуск миссии «Артемида II» был запланирован на февраль, но из-за технических проблем ракета-носитель SLS была отправлена в здание сборки ракет (VAB) для необходимого технического обслуживания. Это решение было принято после обнаружения нарушений потока гелия в верхней ступени ICPS, а также более ранних утечек жидкого водорода, которые повлияли на график подготовки.

Аномалии были обнаружены во время испытания, представляющего собой полную имитацию обратного отсчета перед запуском. Это испытание предназначено для выявления потенциальных проблем и их устранения до фактического запуска миссии.

С 20 марта ракета SLS и космический корабль Orion («Орион») находятся на стартовой площадке, где ведутся заключительные приготовления к миссии. НАСА объявило, что не планирует проводить еще одно испытание. В настоящее время самая ранняя возможная дата запуска — 1 апреля, но она может измениться в зависимости от ряда факторов. Стартовое окно продлится до 6 апреля. Известно, что звук от запуска лунной миссии Artemis II можно будет услышать на расстоянии более 70 километров.

В рамках миссии «Артемида II» экипаж из четырех человек будет находиться на орбите Луны, не совершая посадку на ее поверхность. В миссии участвуют астронавты Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох (НАСА), а также Джереми Хансен, представляющий Канадское космическое агентство.

Хотя миссия не предполагает посадку на поверхность Луны, её значение для всей программы имеет решающее значение. «Артемида II» проверит ряд систем и технологий, критически важных для безопасности будущих лунных миссий, в условиях реального полёта.