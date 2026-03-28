Korean Air модернизирует свой флот и делает крупнейший заказ в истории южнокорейской авиации.

Авиакомпания Korean Air заказала 103 самолета Boeing на сумму 36,2 миллиарда долларов к 2039 году — это крупнейший заказ в истории южнокорейской авиации. Заказ призван поддержать слияние с Asiana Airlines и коренным образом перестроить флот национального перевозчика.

В заявлении, поданном на Сеульскую фондовую биржу, Korean Air подтвердила приобретение 103 самолетов у Boeing в период с 2026 по 2039 год на общую сумму 36,2 млрд долларов по прейскурантным ценам 2025 года. Заказ включает 20 самолетов Boeing 777-9, 25 самолетов 787-10 Dreamliner, 50 самолетов 737 MAX 10 и 8 грузовых самолетов 777-8 Freighter.

Ключевым элементом заказа является новое поколение широкофюзеляжных самолетов. Korean Air получит 20 самолетов 777-9, флагманского самолета будущего семейства 777X, сертификация которого неоднократно откладывалась и теперь ожидается не раньше 2027 года. Эти сверхвысокопроизводительные самолеты призваны в конечном итоге заменить часть самолетов 777-300ER и 747, все еще находящихся в парке, при этом обеспечивая значительное снижение расхода топлива на одно место.

Авиакомпания также подтвердила заказы на 8 грузовых самолетов 777-8. Это новое поколе грузовых самолетов, которые придут на смену 777F и, постепенно, 747-400F, все еще используемых несколькими операторами. Boeing подчеркивает улучшение топливной эффективности примерно на 30% по сравнению с заменяемыми самолетами, что является ключевым преимуществом в условиях, когда грузоотправители и регулирующие органы требуют сокращения выбросов от грузовых авиаперевозок.

В пассажирском сегменте 25 самолетов 787-10 дополнят уже имеющийся в парке дальнемагистральные самолеты Korean Air. Эта версия, самая длинная в семействе Dreamliner, оптимизирована для маршрутов с высокой загрузкой на средних и дальних расстояниях, особенно в Северную Америку и другие крупные рынки, где спрос продолжает расти.

Наконец, 50 самолетов 737-10 предназначены для укрепления предложений группы в сегменте среднемагистральных и внутренних рейсов. 737-10, вариант 737 MAX с наибольшей вместимостью, по данным Boeing, предлагает самую низкую стоимость места в семействе и позиционируется как аналог A321neo в Airbus. Для Korean Air эти узкофюзеляжные самолеты позволят увеличить количество мест на маршрутах с перегруженными слотами без увеличения частоты рейсов, что является известной проблемой в нескольких крупных аэропортах Северо-Восточной Азии.