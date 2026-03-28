Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Южнокорейская авиакомпания Korean Air купит 103 самолета Boeing за $36,2 млрд к 2039 году
Korean Air модернизирует свой флот и делает крупнейший заказ в истории южнокорейской авиации.

Авиакомпания Korean Air заказала 103 самолета Boeing на сумму 36,2 миллиарда долларов к 2039 году — это крупнейший заказ в истории южнокорейской авиации. Заказ призван поддержать слияние с Asiana Airlines и коренным образом перестроить флот национального перевозчика.
Изображение: нейросеть freepikВ заявлении, поданном на Сеульскую фондовую биржу, Korean Air подтвердила приобретение 103 самолетов у Boeing в период с 2026 по 2039 год на общую сумму 36,2 млрд долларов по прейскурантным ценам 2025 года. Заказ включает 20 самолетов Boeing 777-9, 25 самолетов 787-10 Dreamliner, 50 самолетов 737 MAX 10 и 8 грузовых самолетов 777-8 Freighter.

Ключевым элементом заказа является новое поколение широкофюзеляжных самолетов. Korean Air получит 20 самолетов 777-9, флагманского самолета будущего семейства 777X, сертификация которого неоднократно откладывалась и теперь ожидается не раньше 2027 года. Эти сверхвысокопроизводительные самолеты призваны в конечном итоге заменить часть самолетов 777-300ER и 747, все еще находящихся в парке, при этом обеспечивая значительное снижение расхода топлива на одно место.

Авиакомпания также подтвердила заказы на 8 грузовых самолетов 777-8. Это новое поколе грузовых самолетов, которые придут на смену 777F и, постепенно, 747-400F, все еще используемых несколькими операторами. Boeing подчеркивает улучшение топливной эффективности примерно на 30% по сравнению с заменяемыми самолетами, что является ключевым преимуществом в условиях, когда грузоотправители и регулирующие органы требуют сокращения выбросов от грузовых авиаперевозок.

В пассажирском сегменте 25 самолетов 787-10 дополнят уже имеющийся в парке дальнемагистральные самолеты Korean Air. Эта версия, самая длинная в семействе Dreamliner, оптимизирована для маршрутов с высокой загрузкой на средних и дальних расстояниях, особенно в Северную Америку и другие крупные рынки, где спрос продолжает расти.

Наконец, 50 самолетов 737-10 предназначены для укрепления предложений группы в сегменте среднемагистральных и внутренних рейсов. 737-10, вариант 737 MAX с наибольшей вместимостью, по данным Boeing, предлагает самую низкую стоимость места в семействе и позиционируется как аналог A321neo в Airbus. Для Korean Air эти узкофюзеляжные самолеты позволят увеличить количество мест на маршрутах с перегруженными слотами без увеличения частоты рейсов, что является известной проблемой в нескольких крупных аэропортах Северо-Восточной Азии.

#авиация #южная корея #самолеты #boeing #боинг #korean air
Источник: koreatimes.co.kr
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter