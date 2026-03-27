Футуристический автомобиль внешне чем-то напоминает электромобиль-пикап Tesla Cybertruck, но цена его значительно ниже — всего 5 млн рублей.

Создатели нового фургона Руссо-Балт Ф200 приступили к финальному этапу разработки новой модели, сообщает региональное издание «МК в Самаре». 25 марта футуристический автомобиль начал реальные поездки на полигоне — стартовали ходовые испытания.

Источник: samara.mk.ruКак видно на изображении, перспективный фургон реализован в индустриальной эстетике. Он выглядит как транспортное средство из фантастического фильма и чем-то напоминает Tesla Cybertruck. Благодаря прямым линиям и углам кузова достигается простой и лаконичный дизайн. Острые углы, плоские стёкла и кузов из неокрашенной нержавейки придают машине достаточно аскетичный и брутальный внешний вид.

Как ранее сообщали автоэксперты, грузоподъёмность машины составит около тонны, а высота фургона — 2 550 мм — позволит стоять внутри в полный рост. Длина и ширина стандартные для транспорта такого типа: 5 950 мм и 2 000 мм соответственно.

Во время ходовых испытаний на полигоне тестировались различные системы и компоненты фургона, в том числе работоспособность электроники, поведение подвески. Были проанализированы показатели разгона, нагрузки на двигатель, устойчивость транспортного средства на крутых поворотах и прочие характеристики.

Сообщается, что результаты испытаний и превзошли первоначальные ожидания разработчиков фургона. При этом, выявленные незначительные недочеты были учтены и будут доработаны в следующей версии прототипа. На следующей неделе испытания Руссо-Балт Ф200 продолжатся: планируется проверить грузоподъемность фургона, а также протестировать энергопотребления при максимальной загрузке.

Ожидается, что Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) отечественный фургон может получить уже к концу этого года. Продажи машины могут стартовать уже в начале 2027 года по рекомендованной цене 5 млн рублей.