Система компании NtechLabа нализирует видеопоток с камер, выявляет нарушения и сообщает о них соответствующим службам.

Муниципалитеты часто сталкиваются с проблемой появления граффити на городских стенах за одну ночь. Отслеживание этих граффити и организация их удаления могут быть довольно сложными и трудоемкими.

Технологический партнер Госкорпорации Ростех, компания NtechLab, разработала инновационное решение для муниципалитетов, позволяющее быстро обнаруживать граффити в городах с помощью современных алгоритмов глубокого обучения.

Изображение: нейросеть freepikТакже эта высокоточная ИИ-система обнаружения несогласованных надписей/объектов в режиме реального времени помогает бороться с нелегальной рекламой. В данный момент, отечественная нейросеть тестируется в некоторых регионах страны.

Нейросеть анализирует видео с обычных городских камер. а также с размещенных на крышах общественного транспорта устройств. При обнаружении нарушений система информирует соответствующие коммунальные службы. Для каждого обнаруженного граффити записываются GPS-координаты. Важно отметить, что речь идет о выявлении исключительно несогласованных граффити: ИИ игнорирует легальный стрит-арт и муралы. Это решение универсально и может быть адаптировано для обнаружения других объектов, таких листовки, плакаты и многое другое.

По словам генерального директора NtechLab Алексея Паламарчука, автоматизируя обнаружение и локализацию граффити, платформа значительно экономит время и ресурсы. Теперь городские службы уборки могут быстро выявлять граффити и определять приоритетность работ, оптимизируя распределение ресурсов и улучшая эстетику города.

Разработанные технологии NtechLab уже внедрены в ЖКХ российских регионов; они призваны оптимизировать муниципальные операции и способствуют созданию более чистой городской среды. К примеру, в Нижегородской, Вологодской и Ленинградской областях ИИ-система компании мониторит состояние площадок сбора твердых коммунальных отходов. С помощью нейросетей коммунальщики могут составить оптимальный график очистки площадок и информировать спецтехнику о загруженности на дорогах.