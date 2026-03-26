Автомобиль, который должен был быть оснащен игровой приставкой, планировалось выпустить в 2026 году

В январе 2020 года Sony неожиданно представила свой собственный концепт-кар электромобиля на выставке CES в Лас-Вегасе. В Vision-S компания сделала большой акцент на датчиках для полуавтономного вождения и высококачественной развлекательной системе. Два года спустя Sony объявила о сотрудничестве с Honda. Прототип Afeela 1 — электромобиль со встроенной PlayStation — в конечном итоге был разработан в рамках совместного предприятия Sony Honda Mobility (SHM).

Хотя Afeela 1 был доступен для предварительного заказа в американском штате Калифорния с прошлого года, Sony и Honda приостановили разработку и запуск автомобиля и запланированного преемника-внедорожника. Решение было принято в ходе переговоров между двумя компаниями-партнерами, согласно пресс-релизу. Еще 21 марта 2026 года SHM открыла здание в калифорнийском городе Торранс, по-видимому, предназначенное для презентации и доставки электромобилей. Решение о приостановке проекта Afeela, вероятно, стало неожиданностью даже для инсайдеров. Предварительные заказы на сайте Afeela по-прежнему принимаются.

Компания SHM сослалась на объявленную Honda корректировку стратегии в области электромобилей, запланированную на середину марта 2026 года, как на причину отмены. По их словам, это означает, что некоторые технологии и ресурсы, которые были тщательно спланированы, больше недоступны. Поэтому, согласно заявлению SHM, «больше нет реалистичной возможности вывести модели на рынок в соответствии с первоначальным планом». Компания SHM проведёт дальнейшие переговоры с Sony и Honda, чтобы изучить потенциальные планы по продолжению бизнеса. До тех пор всем, кто уже зарезервировал Afeela 1, будет возвращена полная стоимость машины.