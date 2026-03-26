Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Европейские исследователи протестируют в условиях микрогравитации технологию 3D-печати металлом
Технология позволит производить сложные геометрические детали и запасные части непосредственно на орбите

Консорциум европейских исследовательских центров участвуют в проекте Lamda-g Европейского космического агентства (ЕКА), направленном на разработку технологии 3D-печати металлом в условиях микрогравитации. В будущем это решение позволит производить запасные части для различного оборудования непосредственно на орбите. В проекте Lamda-g используется лазерная наплавка твердой проволокой, что позволяет значительно ускорить производство компонентов. Можно изготавливать нескольких килограммов материала в час.
Изображение: нейросеть freepik

Согласно предоставленной информации, ключевым элементом работы станет точное прогнозирование поведения жидкого металла в условиях микрогравитации. Цель: избежать ситуаций, когда подаваемой энергии оказывается недостаточно для наплавки проволокой или, наоборот, когда она слишком высока, что приводит к деформации изготавливаемого компонента. Поэтому проект предполагает многоэтапный процесс проверки, включающий лабораторные симуляции, испытания на надежность системы и эксперименты в параболическом полете.

Запуск каждого килограмма полезной нагрузки на орбиту чрезвычайно дорог, поэтому одной из задач станет необходимость миниатюризации всего устройства. Ученые, участвующие в проекте, предполагают, что устройство не должно быть больше классической микроволновой печи. Оно также должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать огромные удары и перегрузки, связанные с запуском ракеты. Устройство должно работать с мощностью примерно в 1 киловатт, что можно сравнить с энергопотреблением небольшого электрического чайника.

Ученые планируют принять участие в полевых испытаниях, чтобы контролировать подготовку и как можно скорее после приземления собрать образцы для детального микроструктурного анализа. Полученные данные будут использованы для окончательной калибровки системы, которая в конечном итоге будет работать полностью автономно. В настоящее время завершение проекта Lamda-g запланировано на 2029 год. Стоит отметить, что разработанные в рамках Lamda-g технологии могут найти применение в ремонте спутников, строительстве орбитальной инфраструктуры и долгосрочных космических миссиях, где доступ к запасным частям ограничен.

#технологии #космос #3d-печать #ека
Источник: pwr.edu.pl
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

