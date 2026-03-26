Технология позволит производить сложные геометрические детали и запасные части непосредственно на орбите

Консорциум европейских исследовательских центров участвуют в проекте Lamda-g Европейского космического агентства (ЕКА), направленном на разработку технологии 3D-печати металлом в условиях микрогравитации. В будущем это решение позволит производить запасные части для различного оборудования непосредственно на орбите. В проекте Lamda-g используется лазерная наплавка твердой проволокой, что позволяет значительно ускорить производство компонентов. Можно изготавливать нескольких килограммов материала в час.

Согласно предоставленной информации, ключевым элементом работы станет точное прогнозирование поведения жидкого металла в условиях микрогравитации. Цель: избежать ситуаций, когда подаваемой энергии оказывается недостаточно для наплавки проволокой или, наоборот, когда она слишком высока, что приводит к деформации изготавливаемого компонента. Поэтому проект предполагает многоэтапный процесс проверки, включающий лабораторные симуляции, испытания на надежность системы и эксперименты в параболическом полете.

Запуск каждого килограмма полезной нагрузки на орбиту чрезвычайно дорог, поэтому одной из задач станет необходимость миниатюризации всего устройства. Ученые, участвующие в проекте, предполагают, что устройство не должно быть больше классической микроволновой печи. Оно также должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать огромные удары и перегрузки, связанные с запуском ракеты. Устройство должно работать с мощностью примерно в 1 киловатт, что можно сравнить с энергопотреблением небольшого электрического чайника.

Ученые планируют принять участие в полевых испытаниях, чтобы контролировать подготовку и как можно скорее после приземления собрать образцы для детального микроструктурного анализа. Полученные данные будут использованы для окончательной калибровки системы, которая в конечном итоге будет работать полностью автономно. В настоящее время завершение проекта Lamda-g запланировано на 2029 год. Стоит отметить, что разработанные в рамках Lamda-g технологии могут найти применение в ремонте спутников, строительстве орбитальной инфраструктуры и долгосрочных космических миссиях, где доступ к запасным частям ограничен.